Президент ПСЖ розповів про майбутнє Мбаппе – категорична заява

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі впевнений, що нападник Кіліан Мбаппе залишиться в команді і на наступний сезон.

Нагадаємо, вчора Аль-Хеллаїфі розкритикував деяких гравців ПСЖ та заявив, що клуб готовий попрощатись абсолютно з будь-яким виконавцем. Вочевидь, Кіліан Мбаппе, яким активно цікавиться Реал, у цей список не входить.

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"Я впевнений на 200%, що Мбаппе залишиться у ПСЖ. У минулому сезоні нам забракло характеру і авторитету. Я не хочу більше підписувати зірок – звісно, ми будемо здійснювати трансфери, але це будуть гравці зі зразковим менталітетом", – цитує Аль-Хелаїфі France Football.

В сезоні 2018/19 Мбаппе забив 33 голи в Лізі 1 – у топ-5 чемпіонатах більше лише у Лео Мессі (36).

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