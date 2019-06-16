toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Погба прямо заявив про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед

14:10 235 Читать на русском
Погба прямо заявив про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Французький півзахисник Поль Погба планує розпочати нову сторінку в своїй кар'єрі.

Чемпіон світу не впевнений, що хоче лишатися в англійському клубі, інформує Guardian.

Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

"Так, навколо мене дійсно ходить багато розмов і думок. У Манчестері я провів три хороших сезони. Так, були і хороші, і погані моменти, як у всіх. Як і всюди. Минулий сезон був найкращим для мене.

Можливо, саме час отримати новий виклик в іншому місці. Я думаю про це: отримати новий виклик десь ще", – сказав Погба в Токіо на заході Adidas.

Азар натякнув керівництву Реала, кого б хотів бачити в мадридській команді

Нагадаємо, раніше 26-річного хавбека Манчестер Юнайтед пов'язували з трансфером в Реал або Ювентус.

blog_ava
Чемпіон світу U-20 Попов прокоментував своє майбутнє
10:31
3066
Теги
Ювентус Ювентус Англія Трансфери Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євро
    Італія — 12:541974 Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євро
6
год
:
59
хв
Парагвай
22:00
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук