Погба прямо заявив про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед

Французький півзахисник Поль Погба планує розпочати нову сторінку в своїй кар'єрі.

Чемпіон світу не впевнений, що хоче лишатися в англійському клубі, інформує Guardian.

Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

"Так, навколо мене дійсно ходить багато розмов і думок. У Манчестері я провів три хороших сезони. Так, були і хороші, і погані моменти, як у всіх. Як і всюди. Минулий сезон був найкращим для мене.

Можливо, саме час отримати новий виклик в іншому місці. Я думаю про це: отримати новий виклик десь ще", – сказав Погба в Токіо на заході Adidas.

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Нагадаємо, раніше 26-річного хавбека Манчестер Юнайтед пов'язували з трансфером в Реал або Ювентус.