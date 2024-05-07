"Хто вразив найбільше? Савіо. Вплив цього хлопця брутальний. Я був шокований, коли побачив його на першому тренуванні. Тоді я сказав: "Ми будемо у вісімці найкращих". Коли я побачив його відео, він сказав, що втратив багато м'ячів.

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Найгірший момент в сезоні був тоді, коли ви (преса) вимагали, щоб ми билися з Реалом. І що у грудні смикали гравців інші команди, а це відволікає хлопців, деяким з яких ще не виповнилося 23 роки. Це сталося зі мною з Алейшом, Коуту, Савіо, Довбиком... Але вони були дуже сильними психологічно і не втратили фокус", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що взимку преса активно писала про інтерес до Артема Довбика з боку грандів АПЛ та Баварії. Але українець залишився і Жироні, з якою забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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