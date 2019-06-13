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Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

17:37 621 Читать на русском
Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа
Флорентіно Перес / Reuters

Мадридці вкрай серйозно взялися за оновлення складу у це міжсезоння.

Трансферна кампанія цього літа увійде в історію "вершкових", повідомляє AS.

Після підписання захисника Ліона Ферлана Менді за 48 мільйонів євро, мадридський клуб оновив власний рекорд за витратами в одне трансферне вікно.

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Реал вже сплатив 303 мільйони євро за покупку п'яти гравців: Едена Азара (100 млн), Луки Йовіча (60), Ферлана Менді (48), Едера Мілітао (50) і бразильця Родріго Гоїса (45).

До цього найбільш коштовним вікном Реала було літо 2009 року. Тоді клуб витратив 258,5 мільйонів євро на трансфери Кріштіану Роналду (94 млн), Кака (60), Каріма Бензема (35), Хабі Алонсо (34,5), Рауля Альбіоля (15), Альваро Негредо (5), Альваро Арбелоа (4) і Естебана Гранеро (4).

Іспанський гранд скоро може підняти планку ще вище. Зокрема, Реал пов'язують з трансферами таких зірок як Погба, Неймар і Мбаппе.

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