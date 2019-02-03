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Алавесу довелось їхати на матч проти Реала автобусом – команда подолала понад 700 кілометрів

22:46 132 Читать на русском
Алавесу довелось їхати на матч проти Реала автобусом – команда подолала понад 700 кілометрів
Реал – Алавес / ФК Реал

У 22 турі Ла Ліги Реал приймає вдома Алавес, гості подолали нелегкий шлях, аби зіграти матч.

Алавес, який базується у місті Віторія-Гастейс, добирався на матч 22 туру чемпіонату Іспанії проти Реала автобусом, про це повідомляє іспанська преса.

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Зауважимо, що відстань між Віторією-Гастейс та Мадридом 712 кілометрів. Гостям довелось подолати такий довгий шлях автобусом через снігопади. Зазначається, що назад Алавес також поїде на автобусом.

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До слова, перед матчем з Реалом "біло-сині" посідали 7 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанїї, маючи по 32 очки з Хетафе та Бетісом, які йдуть 5 та 6 відповідно.

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Реал Мадрид - Алавес: Неділя 03 лютого 2019

Реал Мадрид

live 83'
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Алавес
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Алавес Алавес Реал Мадрид - Алавес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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