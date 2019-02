Алавесу довелось їхати на матч проти Реала автобусом – команда подолала понад 700 кілометрів

У 22 турі Ла Ліги Реал приймає вдома Алавес, гості подолали нелегкий шлях, аби зіграти матч.

Алавес, який базується у місті Віторія-Гастейс, добирався на матч 22 туру чемпіонату Іспанії проти Реала автобусом, про це повідомляє іспанська преса.

Зауважимо, що відстань між Віторією-Гастейс та Мадридом 712 кілометрів. Гостям довелось подолати такий довгий шлях автобусом через снігопади. Зазначається, що назад Алавес також поїде на автобусом.

До слова, перед матчем з Реалом "біло-сині" посідали 7 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанїї, маючи по 32 очки з Хетафе та Бетісом, які йдуть 5 та 6 відповідно.

