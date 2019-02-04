Соларі: Реал – завжди фаворит у Класіко, і ми завжди перемагаємо

Наставник мадридського Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу "вершкових" у матчі проти Алавеса.

"У таких матчах завжди важко починати і закінчувати. Суперники вміють грати і роблять це чудово. Іско зробив неймовірну передачу Одріосолу, і класно, що ці футболісти зіграли так добре.

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Ми виглядали дуже серйозними і показали все бажання, яке у нас є. Мадрид – завжди фаворит в Класіко. При всій повазі до суперника, ми завжди перемагаємо.

Ми будемо боротися до кінця. Ви бачили, що сьогодні ми дуже хотіли набрати очки. У цієї команди є великий досвід гри декількох матчів в тиждень. Мадрид ніколи не здається. Сьогодні ми показали, що у нас величезне бажання скоротити відрив від Барселони.

Ми не думаємо про наш календар і календар Барселони, не ми його складаємо. Ми повинні підготуватися до своєї найкращої гри. Вінісіус провів чудовий матч. Ми в захваті від його гри і його прогресу", – цитує Соларі El Chiringuito.

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