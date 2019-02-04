toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Соларі: Реал – завжди фаворит у Класіко, і ми завжди перемагаємо

00:45 52 Читать на русском
Соларі: Реал – завжди фаворит у Класіко, і ми завжди перемагаємо
Сантьяго Соларі / Фото: ФК Реал

Наставник мадридського Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу "вершкових" у матчі проти Алавеса.

"У таких матчах завжди важко починати і закінчувати. Суперники вміють грати і роблять це чудово. Іско зробив неймовірну передачу Одріосолу, і класно, що ці футболісти зіграли так добре.

Алавесу довелось їхати на матч проти Реала автобусом – команда подолала понад 700 кілометрів

Ми виглядали дуже серйозними і показали все бажання, яке у нас є. Мадрид – завжди фаворит в Класіко. При всій повазі до суперника, ми завжди перемагаємо.

Ми будемо боротися до кінця. Ви бачили, що сьогодні ми дуже хотіли набрати очки. У цієї команди є великий досвід гри декількох матчів в тиждень. Мадрид ніколи не здається. Сьогодні ми показали, що у нас величезне бажання скоротити відрив від Барселони.

Ми не думаємо про наш календар і календар Барселони, не ми його складаємо. Ми повинні підготуватися до своєї найкращої гри. Вінісіус провів чудовий матч. Ми в захваті від його гри і його прогресу", – цитує Соларі El Chiringuito.

Реал Мадрид у рідних стінах розгромив Алавес

Іспанія22 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Алавес: Неділя 03 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 0
Алавес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Алавес Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Шахтар
10:00
Ботев
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук