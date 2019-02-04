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Реал Мадрид разгромил Алавес: Каземиро, Модрич и Себальйос как сердце "бланкос" и триумф молодого поколения "сливочных"

03:45 149 Читати українською
Реал Мадрид разгромил Алавес: Каземиро, Модрич и Себальйос как сердце "бланкос" и триумф молодого поколения "сливочных"
Реал Мадрид – Алавес – 3:0
Михаил Юхименко Михаил Юхименко

Реал в домашнем матче 22-го тура Примеры взял в Алавеса реванш за поражение в матче первого круга.

Чемпионат Испании 2018/2019, 22-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0

Голы: Бензема, 30 Винисиус, 80, Мариано, 90+1

В первом тайме реально опасных эпизодов было мало, что не в последнюю очередь было обусловлено обороной Алавеса блоком 4-4-2. Защитная модель очень вредила креативу гостей, которым не удалось создать хотя бы один момент у ворот соперника, но и возля своих она работала не самым лучшем образом. Так, уже на 9-й минуте Бензема нашёл щель в центре защиты, получил передачу от Рамоса, вышел из-под прессинга через пас и пробил с линии штрафной над перекладиной. На той же высоте мяч прошёл после удара Регилона на 19-й, а за несколько атак до этого Винисиус метров с 20-ти пробил по центру в руки Пачеко. Мощный выстрел Каземиро с дистанции также был неточным.

Ход поединка не намекал на близость гола, но мадридцы однозначно заслужили его забить. Они нащупали наиболее уязвимую зону Алавеса – правый фланг обороны – и раз за разом разрывали её через проникающие передачи Винисиуса и включения Бензема или Регилона. В конце концов, Реал так и забил: на 30-й минуте бразильский вундеркинд разрезал оборону пасом на Регилона на край штрафной, а тот прострелил на линию вратарской, откуда Бензема расстрелял ворота – 1:0. Это был последний острый момент в первом тайме, что много говорит о его закрытом характере.

Второй тайм стал полной противоположностью первому. Алавес стал действовать агрессивнее, уже на 46-й минуте получив шанс открыть счёт – это Дуарте с отскока метров с 14-ти пробил в сантиметрах от левой штанги. Реал тут же ответил: сначала Бэйл сбросил под удар Бензема (получилось слабовато), а затем сам с левого края штрафной пробил низом – Пачеко вытащил выстрел. На 53-й гости упустили супермомент: Рамос заблокировал удар Ману Гарсии, а Бурги подхватил отскок и мощно выстрелил в ближнюю девятку – мяч коснулся сетки с внешней стороны! Через три минуты новая контратака Алааеса завершилась ударом Кальери с острого угла над перекладиной, а на 66-й Куртуа спас после удара Хонни с угла штрафной.

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На вторую половину тайма Алавеса, к сожалению, не хватило. Реал перехватил инициативу и стал разрывать правый фланг, постепенно создавая всё более конкретные моменты. Так, на 76-й Мариано упал в штрафной и претендовал на пенальти, через минуту удар Себальйоса с правого края в последний момент заблокировал Лагуардия, а на 78-й над воротами с дистанции пробил Асенсио. В конце концов, Алавес не выдержал давление Реала и пропустил на 80-й: Марко Асенсио прострелил с правого края в зону на дальней штанге, а Винисиус, приняв передачу, пробил точно в дальний нижний угол – 2:0!

Алавес ещё мог отквитать этот мяч после углового, который замыкал Марипан, однако получилось неточно. После этого Реал окончательно захватил инициативу и начал идти на разгром. На 84-й Одриоссола мог забить после классной передачи Каземиро (Пачеко спас), на 86-й лишь неудачная обработка мяча Мариано перед воротами позволила Дуарте выбить мяч из-под его ног, а на 89-й его дальний удар взял Пачеко. Через минуту Одриоссола забил третий мяч, однако его отменили из-за офсайда; тем не менее, уже в следующей атаке Альваро выполнил прекрасный навес, а Мариано головой замкнул в ворота – 3:0.

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Таким образом, Реал разгромил соперника, набрав 42 очка и оставшись на третьей позиции. Алавес с 32 зачётными баллами продолжил пребывание на седьмой строчке.

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Мадридцы провели невероятно мощный поединок, разгромив одну из самых тактически грамотных команд Ла Лиги. В первом круге Алавес боролся за места в зоне ЛЧ, а в ноябре минимально победил "королевский клуб", поэтому на "Сантьяго Бернабеу" ожидался довольно нервный поединок. Абелардо подготовился к нему, насытив центр поля аж пятью хавбеками в надежде достичь большинства в этой зоне. Оборонная модель катастрофически сказалась на креативе гостей: Алавес не создал ни одного момента в первом тайме и провалил решающую половину второго, нанеся скромные 8 ударов (1 в створ). С мадридскими 22 выстрелами это не идёт ни в какое сравнение, а статистика ожидаемых голов и вовсе нагоняет печаль:

Мадридцы сумели сделать то, что в конце 2018 года и в начале января удавалось через раз – забрать центр поля в условиях численного превосходства соперника в этой зоне. Эффективность треугольника Себальос-Модрич-Каземиро оказалась просто инфернальной: они сделали 13 отборов, 4 перехвата (все принадлежат Каземиро), заблокировали 6 передач и сняли 4 верховых мяча – и большинство этих ТТД состоялось на чужой половине. Атакующий результат не менее крутой: 8 обводок (100% успешных), 5 ударов (4 – у Себальоса) и 8 ключевых передач (по 4 у Себальоса и Модрича). Испанец и хорват вообще "давали джазу", на двух отдав почти треть всех пасов Реала (192 из 675) – причем у Луки их больше сотни.

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Мощная работа "бланкос" в центре приводила к разрушению обороны Алавеса, заставляя гостей сваливаться в кучу, решать двойные задачи и открываться. Так, на 50-й минуте Гарет Бэйл вырвался на ударную позицию довольно типичным для этого матча приемом – отскоком в центр, коротким обыгрышем с Модричем и рывком в зону между центрбеками. Себальос в этот момент нагружал Лагуардию, который не отреагировал на забегание валлийца.

На Модриче сосредоточились два хавбека, Лагуардия играет по Себальосу, а Бэйл свободен

Карта пасов и размещения футболистов на поле ярко демонстрирует пропасть между работой команд в центре:

Следует сделать определенную скидку для игроков Алавеса. Рядом с ними уже нет мобильного Ибаи Гомеса, а индивидуальный класс центрхавов Реала просто невероятный. Достаточно понаблюдать за Себальосом, который, например, мог трижды развернуться с мячом во время единоборства с Пиной и затем пройти его. О том, как искусно и агрессивно Дани отбирает, говорит эпизод на 77-й минуте:

Себальос лёжа отобрал мяч у Марипана

Реал много позволил Алавесу в первые 20 минут второго тайма, но только один из четырёх моментов у ворот Куртуа за этот период был связан с тактической ошибкой – да и то с натяжкой. На 66-й минуте Хонни вырвался на ударную позицию благодаря тому, что Одриоссола не успел вернуться из атаки, а Лука поздно увидел открытую зону и не смог накрыть передачу.

Все остальные эпизоды в штрафной Реала, во многом, имели случайный характер и контролировались защитниками, о чем даже говорят оценки ударов с точки зрения ожидаемого гола – ни один из них, кроме замыкания Марипана на 82-й минуте с углового, не получил xG выше 0.05 (только 5 таких выстрелов из 100 стали бы голами).

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Это уже пятый матч подряд, в котором Реал добыл результативную победу над крепким соперником. Мадридцы вернули себе чувство класса, перестали принимать поспешные решения и эффективно преодолевают массированный прессинг в центре поля. Опять блескает Модрич, а Бензема забил уже шестой гол в четырех последних поединках. Вряд ли "бланкос" прямо сейчас созрели для эффективной обороны против Барселоны (с Месси) и развала суперзащиты Атлетико, но их прогресс в январе заметен невооружённым глазом. Сейчас это действительно третья команда Ла Лиги.

Молодые новички Реала делают результат

В матче с Алавесом на поле появились сразу пять футболистов, которые присоединились к "королевского клуба" только в текущем сезоне – Куртуа, Винисиус, Регилон, Одриосола и Мариано. У первого работы было немного, а вот четыре других сегодня стали причастными ко всем голам и произвели очень приятное впечатление.

18-летний Винисиус Джуниор стал одним из лидеров атаки: бразилец сделал 6 ударов по воротам (2 в створ), принял участие в первом голе, забил второй и вывел Одриосолу на свидание с голкипером. Кроме того, он отдал 3 разрезные передачи, 26 пасов в последнюю треть поля (из 46-ти) и стал лучшим в дриблинге (5 успешных обводок с 10 попыток). Он уже прекрасно взаимодействует с партнерами, став неотъемлемой частью атаки Солари. Неудивительно, что гол Алавесу для него лишь второй в Ла Лиге.

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Фулбэки Серхио Регилон и Альваро Одрисола качественно помогали атаке, отдав по разрезной и ключевой передаче, а также по 29 пасов в последнюю треть поля – при том, что у Серхио общее их количество составляет аж 74. Альваро забил один чистый гол и ещё один из офсайда, а Регилон классно выстрелил над перекладиной на 19-й минуте. Одриосола отличился большей активностью в обороне, выиграв 5 из 6 попыток отбора, хотя именно из-за его отсутствия Алавес создал лучший свой момент. В целом же, крайки Реала произвели очень классное впечатление.

Меньше везет 25-летнему форварду Мариано – с него, как из бывшей звезды Лиона, больше спрашивают, но он слишком много сидел в лазарете и слишком мало выходил на поле. За 15 минут в игре против Алавеса Мариано не сделал ничего такого, чего бы не сделал другой нападающий, но в компенсированное время он показал, почему достойный Реала. Он очень эффектно замкнул головой подачу Одриосолы, установив окончательный счёт, хотя, вероятно, мог обойтись и без акробатического прыжка. В любом случае, это было очень стильно – а в Реале подобные трюки имеют не менее важное значение, чем голы. Рекламу Диас себе сделал – теперь нужно попасть в основу.

Интересные факты:

1. Реал Мадрид, как ни странно, имеет одну из лучших "домашних" оборон текущего чемпионата. На "Сантьяго Бернабеу" команда Сантьяго Солари не пропустила в восьмом матче – такая цифра пидкрилася только Атлетико.

2. Мариано Диасу для двух голов за Реал во всех турнирах хватило пяти ударов по воротам.

3. Винисиус Джуниор в последних четырёх матчах во всех турнирах принял участие в четырёх голах (2 забитых + 2 ассиста).

4. В январе Алавес продал Ибая Гомеса, после чего забыл о победах. В трёх поединках баски проиграли дважды и один раз расписали ничью.

Испания22 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Алавес: Воскресенье 03 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 0
Алавес
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