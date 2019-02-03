Роналду хоче бачити Каземіро у складі Ювентуса, – Don Balon

Півзахисник Реала Каземіро може опинитися в Турині.

За інформацією Don Balon, Кріштіану Роналду порекомендував керівництву "б'янконері" розглянути можливість придбання хавбека Реала Каземіро.

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Повідомляється, що Ювентус може спробувати придбати бразильця під час літнього трансферного вікна. Контракт 26-річного гравця з "галактікос" чинний до сезону 2020/21 років. У поточному сезоні Каземіро зіграв за Реал 17 матчів, забивши 1 гол.

Нагадаємо, Роналду перебрався у Турин саме із Мадрида влітку минулого року за 105 млн євро. Туринський клуб також активно цікавиться одноклубником Каземіро Марсело.

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