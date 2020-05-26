Ребров "маринує" молодь Ференцвароша, а Харатін і Зубков – в топі рейтингу довіри

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров у виборі основного складу покладається на гравців з досвідом.

Відповідну тенденцію ілюструє інфографіка ігрових хвилин футболістів "фраді" у сезоні 2019/20.

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Ігор Харатін та Олександр Зубков мають дуже сильну підтримку тренера. Центрхав одним з небагатьох награв понад 3 тисячі хвилин і опинився на другій сходинці "рейтингу довіри". Вінгер має дещо скромніші показники, але і він потрапив у топ-5. Натомість, молодь у команді Реброва здебільшого протирає штани на лаві запасних – жоден з гравців віком до 22 років не зіграв і 500 хвилин у сезоні.

Після 25 турів Ференцварош впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, випереджаючи Фехервар на шість очок і маючи гру в запасі.

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