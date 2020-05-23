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Баварія розгромила Айнтрахт і відірвалася від Борусії Д – суперник України на Євро став героєм ефектної перестрілки

21:23 794 Читать на русском
Баварія розгромила Айнтрахт і відірвалася від Борусії Д – суперник України на Євро став героєм ефектної перестрілки
Баварія – Айнтрахт Франкфурт: звіт матчу Бундесліги

Баварія в рамках матчу 27-го туру Бундесліги розгромила Айнтрахт (5:2).

17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер
 
Мартін Хінтереггер 52’
Мартін Хінтереггер 56’
17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
52’ Мартін Хінтереггер
56’ Мартін Хінтереггер
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер

Дортмунд за годину до початку матчу в Мюнхені переміг Вольфсбург, наблизившись до Баварії на відстань одного очка, тож підопічним Хансі Фліка потрібно було перемагати. Наставник "рекордмайстерів" зробив дві зміни, порівняно з грою проти Уніона – замість Гнабрі вийшов Коман, а Тьяго змінив Перішіч. Айнтрахт приїхав без Абрахама, у якого проблеми зі спиною.

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Старт зустрічі нічим не запам'ятався. Здавалося, Баварія продовжує лінію, започатковану з Уніоном – суперник зводив гру до єдиноборств в центрі й навіть активно пресингував на чужій половині поля, а моментів не виникало. Втім, з 11-ї по 17-ту хвилини господарі провели низку атак: Лєвандовскі перевірив на міцність поперечку, Перішіч замикав закидання в зону прямо перед Траппом, а Павар пробивав головою після навісу Кімміха – голкіпер парирував. Зрештою, все завершилось простеньким взяттям воріт: Мюллер прострілив з лівого флангу в штрафний, а Горецка вистрілив у дотик в праву дев'ятку – 1:0.

Айнтрахт після пропущеного голу втратив контроль над грою, всією командою відкотившись на свою половину поля. Баварія домінувала, однак моментів взагалі не виникало – можна згадати лише дальній удар Перішіча в ближній кут (Трапп спіймав м'яч), на який Хінтереггер відповів пострілом метрів з 25-ти (над поперечкою). Було ще замикання подачі з кутового у виконанні Мюллера на 39-й хвилині, але воно було дуже неточним. Тим не менш, пасивність Айнтрахта була покарана на 41-й: Девіс виконав передачу з лівого флангу на Мюллера, а той, незграбно обробивши м'яч, пробив повз Траппа в ближній кут – 2:0. На цьому перший тайм і завершився.

Аді Хюттер на другий тайм кинув у бій Чендлера, але вже за 50 з гаком секунд Баварія святкувала третій гол: Коман пройшов правим флангом і виконав подачу на голову Лєвандовскі – 3:0. Здавалося, це кінець для Айнтрахта, але Хінтереггер мав на це свою думку: двома точними ударами після навісів з кутового на 52-й та 55-й хвилинах австрієць скоротив відставання "орлів" до мінімуму – 3:2!

Баварія, однак, покарала суперника за зухвалість вже на 61-й: Фернандес перехопив м'яч у Комана перед власним штрафним, але сам же незграбно викотив його на Девіса – Альфонсо не вибачив, розстрілявши дальній кут ударом з правого краю.

Айнтрахт міг скоротити відставання пострілом Міята Гачіновіча метрів з трьох на 68-й хвилині, однак мюнхенців врятував Нойєр. Втім, через вісім хвилин на допомогу бомбардирам прийшов Хінтереггер, який невдало зупинив м'яч після удару Гнабрі повз Траппа – "круглий" закотився у ворота від ноги захисника "орлів". Неймовірно, але й після п'ятого пропущеного голу франкфуртці отримали шанс відзначитись – на 83-й хвилині Костіч прорвався лівим напівфлангом у штрафний і пробив точно в дальній кут, але влучив у стійку! Цей момент став останнім у зустрічі. Чемпіони відсвяткували ефектну перемогу.

Таким чином, Баварія набрала 61 очко, відновивши гандикап в чотири очки від другого місця. Айнтрахт, маючи в активі всього 28 залікових балів, тримається на тринадцятій сходинці в турнірній таблиці. Від зони вильоту "орлів" відділяють лише 5 пунктів.

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