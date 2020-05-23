Баварія розгромила Айнтрахт і відірвалася від Борусії Д – суперник України на Євро став героєм ефектної перестрілки

Баварія в рамках матчу 27-го туру Бундесліги розгромила Айнтрахт (5:2).

Дортмунд за годину до початку матчу в Мюнхені переміг Вольфсбург, наблизившись до Баварії на відстань одного очка, тож підопічним Хансі Фліка потрібно було перемагати. Наставник "рекордмайстерів" зробив дві зміни, порівняно з грою проти Уніона – замість Гнабрі вийшов Коман, а Тьяго змінив Перішіч. Айнтрахт приїхав без Абрахама, у якого проблеми зі спиною.

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Старт зустрічі нічим не запам'ятався. Здавалося, Баварія продовжує лінію, започатковану з Уніоном – суперник зводив гру до єдиноборств в центрі й навіть активно пресингував на чужій половині поля, а моментів не виникало. Втім, з 11-ї по 17-ту хвилини господарі провели низку атак: Лєвандовскі перевірив на міцність поперечку, Перішіч замикав закидання в зону прямо перед Траппом, а Павар пробивав головою після навісу Кімміха – голкіпер парирував. Зрештою, все завершилось простеньким взяттям воріт: Мюллер прострілив з лівого флангу в штрафний, а Горецка вистрілив у дотик в праву дев'ятку – 1:0.

Айнтрахт після пропущеного голу втратив контроль над грою, всією командою відкотившись на свою половину поля. Баварія домінувала, однак моментів взагалі не виникало – можна згадати лише дальній удар Перішіча в ближній кут (Трапп спіймав м'яч), на який Хінтереггер відповів пострілом метрів з 25-ти (над поперечкою). Було ще замикання подачі з кутового у виконанні Мюллера на 39-й хвилині, але воно було дуже неточним. Тим не менш, пасивність Айнтрахта була покарана на 41-й: Девіс виконав передачу з лівого флангу на Мюллера, а той, незграбно обробивши м'яч, пробив повз Траппа в ближній кут – 2:0. На цьому перший тайм і завершився.

Аді Хюттер на другий тайм кинув у бій Чендлера, але вже за 50 з гаком секунд Баварія святкувала третій гол: Коман пройшов правим флангом і виконав подачу на голову Лєвандовскі – 3:0. Здавалося, це кінець для Айнтрахта, але Хінтереггер мав на це свою думку: двома точними ударами після навісів з кутового на 52-й та 55-й хвилинах австрієць скоротив відставання "орлів" до мінімуму – 3:2!

Баварія, однак, покарала суперника за зухвалість вже на 61-й: Фернандес перехопив м'яч у Комана перед власним штрафним, але сам же незграбно викотив його на Девіса – Альфонсо не вибачив, розстрілявши дальній кут ударом з правого краю.

Айнтрахт міг скоротити відставання пострілом Міята Гачіновіча метрів з трьох на 68-й хвилині, однак мюнхенців врятував Нойєр. Втім, через вісім хвилин на допомогу бомбардирам прийшов Хінтереггер, який невдало зупинив м'яч після удару Гнабрі повз Траппа – "круглий" закотився у ворота від ноги захисника "орлів". Неймовірно, але й після п'ятого пропущеного голу франкфуртці отримали шанс відзначитись – на 83-й хвилині Костіч прорвався лівим напівфлангом у штрафний і пробив точно в дальній кут, але влучив у стійку! Цей момент став останнім у зустрічі. Чемпіони відсвяткували ефектну перемогу.

Таким чином, Баварія набрала 61 очко, відновивши гандикап в чотири очки від другого місця. Айнтрахт, маючи в активі всього 28 залікових балів, тримається на тринадцятій сходинці в турнірній таблиці. Від зони вильоту "орлів" відділяють лише 5 пунктів.

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