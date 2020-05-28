Суперник Шахтаря грубо спустив з небес Байєр і головне відкриття Бундесліги – "гірників" можуть вдарити у слабке місце

Вольфсбург на тижні створив сенсацію в Бундеслізі завдяки стандартам. Луїш Каштру повинен знайти протидію задумам Олівера Гласнера.

Байєр з початку року до цього мідвіку виграв 13 матчів з 15 у всіх турнірах. Леверкузенці тимчасово вистрибнули на третє місце Бундесліги, збираючи компліменти зі всіх усюд, їх почали називати одним з претендентів на срібло.

Прогрес пов'язаний із зимовим придбанням Едмонда Тапсоби – 21-річний центрбек відразу пробився в стартовий склад Петера Боса та виглядав феноменально, додавши солідності в обороні та показавши чудову роботу з м'ячем. Буркінійцем захоплювалися більш-менш всі. І було за що.

Розхвалений Байєр зганьбився на власному полі у вівторок – заслужений розгром 1:4 від Вольфсбурга. Ще й з Тапсобою в ролі антигероя. "Вовки" провели чудовий в усіх аспектах поєдинок, але розбили Леверкузен стандартами. Два з них були ідентичними: ті ж дійові особи, той же задум, те ж виконання.

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Вольфсбург відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Штрафний з правого флангу. Біля м'яча майстер вивірених подач і дальніх ударів Максі Арнольд. Центрбек "вовків" Джон Брукс (25 номер) розпочинає епізод в офсайді – біля Тапсоби (12 номер). На одній вертикальній лінії з ними Марін Понграчіч (22 номер), з яким Тапсоба встановлює тактильний контакт.

За мить до подачі захисна лінія Байєра починає рух до власних воріт, а Брукс робить крок вперед і блокує Тапсобу з боку м'яча. Тим самим створює вільний коридор для Понграчіча. Хорват спокійно виходить на подачу та без спротиву з лінії воротарського майданчика переправляє м'яч у сітку.

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На 75-й хвилині Вольфсбург заробив аналогічний штрафний на правому фланзі. Арнольд підійшов до м'яча, а команда повторила свій трюк. Брукс, Тапсоба та Понграчіч на одній вертикалі.

Знову Брукс стартує в офсайді та намагається обмежити рух Тапсобі. Знову Понграчіч отримує більше вільного простору, вбігає туди та безперешкодно б'є головою по воротах. Знову все працювало.

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Наставник "зелено-білих" Олівер Гласнер – майстер стандартів. Раніше він працював у австрійській команді ЛАСК, яка також виділялася цікавими та ефективними розіграшами кутових і штрафних. З літа 2019-го Гласнер демонструє свої напрацювання в Німеччині.

У поточній Бундеслізі Вольфсбург забив після стандартів (без урахування пенальті) понад чверть всіх голів – 11 з 40. Вплив нового тренера помітний на контрасті: у минулому сезоні "вовки" забили зі стандартів лише 16% м'ячів.

На зимову перерву Вольфсбург взагалі пішов лідером німецької першості за гостротою моментів після стандартів. За даними StatsBomb, в середньому команда створювала 0,46 xG за матч на кутових і штрафних.

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У першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ Вольфсбург завдав 6 ударів з меж штрафного майданчика "гірників", три з яких – після стандартів. В цілому німці тоді довели до ударів 83% свої стандартних положень. Чудова конверсія.

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Шахтар виглядав краще та переміг (1:2), але проблеми після подач у штрафний майданчик все одно виникали. Брукс забив, реалізувавши кутовий. Кнохе без жодного спротиву виходив на подачу Арнольда – забракло сантиметрів.

Стандарти біля власних воріт – слабке місце Шахтаря. У поточному сезоні 32% всіх подач з кутових і штрафних призводять до ударів по воротах "гірників", а пропустили вони зі стандартів вже 7 м'ячів (3 в єврокубках), повідомляє Команда№1.

Матч-відповідь між Шахтарем і Вольфсбургом відбудеться, скоріш за все, у серпні. До того часу "вовки" вже місяць будуть без офіційних матчів – сезон Бундесліги планують завершити до кінця червня. Шахтар цього вікенду стартує у відновленій УПЛ.

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