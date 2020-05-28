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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Суперник Шахтаря грубо спустив з небес Байєр і головне відкриття Бундесліги – "гірників" можуть вдарити у слабке місце

21:53 850 Читать на русском
Суперник Шахтаря грубо спустив з небес Байєр і головне відкриття Бундесліги – "гірників" можуть вдарити у слабке місце
Вольфсбург має дієву зброю / VfL Wolfsburg

Вольфсбург на тижні створив сенсацію в Бундеслізі завдяки стандартам. Луїш Каштру повинен знайти протидію задумам Олівера Гласнера.

85’ Юліан Баумгартлінгер
 
Марін Понграчіч 43’
Максіміліан Арнольд 65’
Ренато Штеффен 68’
Марін Понграчіч 75’
43’ Марін Понграчіч
65’ Максіміліан Арнольд
68’ Ренато Штеффен
75’ Марін Понграчіч
85’ Юліан Баумгартлінгер

Байєр з початку року до цього мідвіку виграв 13 матчів з 15 у всіх турнірах. Леверкузенці тимчасово вистрибнули на третє місце Бундесліги, збираючи компліменти зі всіх усюд, їх почали називати одним з претендентів на срібло.

Прогрес пов'язаний із зимовим придбанням Едмонда Тапсоби – 21-річний центрбек відразу пробився в стартовий склад Петера Боса та виглядав феноменально, додавши солідності в обороні та показавши чудову роботу з м'ячем. Буркінійцем захоплювалися більш-менш всі. І було за що.

Розхвалений Байєр зганьбився на власному полі у вівторок – заслужений розгром 1:4 від Вольфсбурга. Ще й з Тапсобою в ролі антигероя. "Вовки" провели чудовий в усіх аспектах поєдинок, але розбили Леверкузен стандартами. Два з них були ідентичними: ті ж дійові особи, той же задум, те ж виконання.

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Вольфсбург відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Штрафний з правого флангу. Біля м'яча майстер вивірених подач і дальніх ударів Максі Арнольд. Центрбек "вовків" Джон Брукс (25 номер) розпочинає епізод в офсайді – біля Тапсоби (12 номер). На одній вертикальній лінії з ними Марін Понграчіч (22 номер), з яким Тапсоба встановлює тактильний контакт.

За мить до подачі захисна лінія Байєра починає рух до власних воріт, а Брукс робить крок вперед і блокує Тапсобу з боку м'яча. Тим самим створює вільний коридор для Понграчіча. Хорват спокійно виходить на подачу та без спротиву з лінії воротарського майданчика переправляє м'яч у сітку.

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На 75-й хвилині Вольфсбург заробив аналогічний штрафний на правому фланзі. Арнольд підійшов до м'яча, а команда повторила свій трюк. Брукс, Тапсоба та Понграчіч на одній вертикалі.

Знову Брукс стартує в офсайді та намагається обмежити рух Тапсобі. Знову Понграчіч отримує більше вільного простору, вбігає туди та безперешкодно б'є головою по воротах. Знову все працювало.

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Наставник "зелено-білих" Олівер Гласнер – майстер стандартів. Раніше він працював у австрійській команді ЛАСК, яка також виділялася цікавими та ефективними розіграшами кутових і штрафних. З літа 2019-го Гласнер демонструє свої напрацювання в Німеччині.

У поточній Бундеслізі Вольфсбург забив після стандартів (без урахування пенальті) понад чверть всіх голів – 11 з 40. Вплив нового тренера помітний на контрасті: у минулому сезоні "вовки" забили зі стандартів лише 16% м'ячів.

На зимову перерву Вольфсбург взагалі пішов лідером німецької першості за гостротою моментів після стандартів. За даними StatsBomb, в середньому команда створювала 0,46 xG за матч на кутових і штрафних.

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У першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ Вольфсбург завдав 6 ударів з меж штрафного майданчика "гірників", три з яких – після стандартів. В цілому німці тоді довели до ударів 83% свої стандартних положень. Чудова конверсія.

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Шахтар виглядав краще та переміг (1:2), але проблеми після подач у штрафний майданчик все одно виникали. Брукс забив, реалізувавши кутовий. Кнохе без жодного спротиву виходив на подачу Арнольда – забракло сантиметрів.

Стандарти біля власних воріт – слабке місце Шахтаря. У поточному сезоні 32% всіх подач з кутових і штрафних призводять до ударів по воротах "гірників", а пропустили вони зі стандартів вже 7 м'ячів (3 в єврокубках), повідомляє Команда№1.

Матч-відповідь між Шахтарем і Вольфсбургом відбудеться, скоріш за все, у серпні. До того часу "вовки" вже місяць будуть без офіційних матчів – сезон Бундесліги планують завершити до кінця червня. Шахтар цього вікенду стартує у відновленій УПЛ.

Більше про Вольфсбург можна дізнатися з попередніх матеріалів:

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