Передостанній шанс Зінченка, Ярмоленко проти своїх улюбленців, битва нескорених в Мілані: топ-5 матчів мідвіку

Двобій Уотфорда та Манчестер Сіті, візит "молотків" на Олд Траффорд, тренерська дуель Клоппа та Лемпарда, "реанімація" Франції та перший вояж Маліновського до Мілана в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Уотфорд – Манчестер Сіті

21 липня, 20:00. Уотфорд, Вікарідж Роуд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Олександр Зінченко може отримати один із останніх шансів закріпитися в основі Манчестер Сіті. Конкурент українця – Бенжамен Менді – знову не вразив у кубковому матчі проти лондонського Арсенала (0:2), тому під час трансферного вікна штаб Гвардіоли шукатиме сильного виконавця на лівий фланг. Це означає, що нинішній дует оборонців опиниться у зоні ризику, а місце під сонцем (тобто, в обоймі) буде лише для одного.

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Уотфорд здивував відставкою головного тренера за 2 тури до кінця чемпіонату. Найджел Пірсон став третім невдахою, якому вказали на двері з менеджерського крісла "шершнів" у цьому сезоні. До поєдинків проти Сіті та Арсенала команду готуватиме екс-хавбек Вест Хема Хайден Маллінз. Його підопічні випереджають зону вильоту лише на 3 пункти, проте Астон Вілла та Борнмут матимуть легших суперників (Арсенал і Вест Хем та Евертон відповідно). Уотфорду навіть у програних матчах доведеться прагнути до мінімальних невдач. Різниця м'ячів – ключовий показник в АПЛ при рівності очок.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Манчестер Юнайтед – Вест Хем

22 липня, 20:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андрій Ярмоленко матиме свою нагоду довести профпридатність керманичу "молотків" Девіду Мойєсу. Лондонці теж ще не гарантували собі збереження прописки в еліті, конкурент українця Боуен минулого тижня не вразив, а Манчестер Юнайтед – серед його улюблених команд. Ярмола забив манкуніанцям восени, а майже два роки тому доклався до ще однієї звитяги Вест Хема над "червоними дияволами" (3:2).

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Та цього разу МЮ – безумовний фаворит. Підопічні Уле Гуннара Сульшера вже зрівнялись із Лестером за очками, а перемога над Ярмоленком і Ко дозволить випередити "лисиць" перед очним протистоянням у фінальному турі. На вихідних манкуніанці припинили свій похід за Кубком Англії і тепер можуть зосередитися на потраплянні до топ-4. Після карантину Манчестер Юнайтед узяв 17 очок (із 21-го можливого) і жодного разу не програв у чемпіонаті. Враховуючи це, перспективи "молотків" бодай на очко нині виглядають сумнівними – чудовий час присоромити експертів.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ліверпуль – Челсі

22 липня, 22:15. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Стараннями долі та жеребу Ліверпуль і Челсі проведуть свій 4-й матч упродовж сезону. Лондонці програли битву за Суперкубок УЄФА та перше побачення в АПЛ, але взяли реванш у Кубку Англії. У неділю "сині" впевнено переграли МЮ і пробилися до фіналу турніру, що напевне додасть позитивних емоцій перед ще одним принциповим протистоянням. Челсі ще не гарантував собі місце в ЛЧ, тому на Енфілді гратиме на перемогу.

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Натомість Ліверпуль давно наділений розкішшю грати задля власного задоволення. Щоправда, відбувати номер проти "синіх" хлопці Юргена Клоппа точно не будуть. Поразка Арсеналу минулого тижня виглядає випадковістю, а чергова невдача в матчі з грандом (мерсисайдці на початку липня програли ще й Сіті) поставить під сумнів здатність "червоних" втриматися на вершині Прем'єр-ліги. Тому знову засяяти буде дуже доречно для зірок Ліверпуля.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

ПСЖ – Сент-Етьєн

24 липня, 22:00. Сен-Дені, Стад де Франс

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Французький футбол повертається після майже 5-місячної паузи фіналом Кубка. Тамтешні функціонери, мабуть, уже не раз пожалкували через поспішне рішення достроково завершити сезон, а вболівальники можуть радіти, що бодай доля другого за значенням трофею не вирішиться у кабінетах. ПСЖ – безумовний фаворит протистояння. Взимку парижани двічі розгромили Сент-Етьєн, а в липневих спарингах знищили Беверен і Гавр.

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Трощили опонентів і "зелені", проте реальна ігрова форма обох команд залишається загадкою. За такої ситуації на перший план виходить клас виконавців. Те, що ПСЖ є сильнішим індивідуально – секрет Полішинеля. До того ж, підопічні Томаса Тухеля зобов'язані швидко повертати кондиції раніше за інші французькі клуби. Уже за 2,5 тижні чемпіон Франції гратиме плей-офф Ліги чемпіонів, а новий формат турніру навіть дрібних помилок не пробачить.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Мілан – Аталанта

24 липня, 22:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У міланському Храмі футболу зійдуться найсильніші команди Італії посткарантинного періоду. І Мілан, і Аталанта після вимушеної паузи здобувають лише позитивні результати. Тим не менше, потрібнішою звитяга виглядає для "россонері". Підопічні Стефано Піолі відчайдушно намагаються встигнути на потяг за маршрутом "Серія А – єврокубки" та повинні набирати максимум, аби продовжити переслідування Роми та Наполі.

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Натомість Аталанта вже знову стрибнула вище голови й, попри математичні шанси на Скудетто, може зосередитися на підготовці до "фіналу восьми" Ліги чемпіонів. Там ще й жереб був прихильним до бергамасків – їхня турнірна сітка дозволяє тіфозі "Богині" навіть обережно мріяти про вирішальний матч. Додаємо до цього вже гарантоване місце в ЛЧ наступного сезону й стає зрозуміло, що навіть невдача на Сан-Сіро не затьмарить ще один неймовірний рік Аталанти. Зате гравці на кшталт Руслана Маліновського мають зайву нагоду підтвердити претензії на місце в основі.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

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