Уотфорд звільнив Пірсона – це третя відставка тренера команди за сезон

За два тури до кінця чемпіонату Англії Найджел Пірсон звільнений із посади головного тренера Уотфорда.

Відставку 56-річного фахівця анонсував журналіст The Telegraph Майкл Маграт у своєму твіттері.

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Пірсон очолив Уотфорд у грудні й здобув 4 перемоги в стартових семи поєдинках. Однак, зараз результати "шершнів" погіршилися. Після карантину команда набрала лише 7 очок у семи турах. Пірсон стане третім звільненим керівництвом Уотфорда тренером упродовж сезону 2019/20. Раніше свої посади втратили Хаві Грасія і Кіке Санчес Флорес.

До слова, "шершні" наразі посідають 17-те місце й випереджають зону вильоту на 3 очки. В останніх двох турах Уотфорд зустрінеться із Манчестер Сіті та Арсеналом.

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