Арсенал вийшов у фінал Кубка Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – Обамеянг оформив дубль

В рамках півфінального поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті зазнав несподіваної поразки від лондонського Арсенала.

Арсенал у попередньому турі АПЛ "хлопнув" Ліверпуль, тож Пеп Гвардіола налаштувався на півфінал Кубка Англії проти "канонірів" максимально серйозно. Він виставив той склад, який виходить на найважливіші матчі "містян" – а це значить, що Менді починав зі старту, а Зінченко залишався на банці. Мікель Артета також не став зраджувати своїм принципам, почавши гру в три захисники.

Манчестер Сіті здорово розпочав, накривши Арсенал високим пресингом і не випускаючи суперника за центральне коло. Манкуніанці регулярно перехоплювали м'яч на чужій половині й навіть у штрафному, виконували простріли й заробляли кутові, однак не вистачало головного – моментів. В перші 20 хвилин у "містян" не було жодного удару в площину (два заблокованих, один вище воріт) – ця картина збереглася і до перерви. Побачивши проблеми у грі віце-чемпіона, підопічні Мікеля Артети самі стали накривати Сіті високим пресингом.

Вже на 13-й хвилині Ляказетт отримав закидання з глибини, обіграв Едерсона й забив гол, але він перебував у явному положенні поза грою й зробив це після почутого свистка – суто для того, щоб в разі чого можна було перевірити епізод на VAR. На 16-й хвилині після перехоплення в центрі й розрізного пасу Луїса ніякого офсайду вже не було – Обамеянг вийшов віч-на-віч з Едерсоном, але не зміг пробити його. Ще за три хвилини П'єр-Емерік виправився: атака Арсенала з 18 передачами, в якій взяло участь 10 з 11 футболістів команди, завершилась класною подачею Пепе на дальню стійку й ефектним замиканням габонця у падінні – 1:0!

Здавалося, що Сіті зараз піде відігруватись, але у підопічних Пепа Гвардіоли нічого не виходило. Єдиний момент на 29-й хвилині їм подарував Бельєрін, який з власної половини викотив поперечний пас точно на Жезуса. Габріел скинув м'яч під удар де Брюйне, але Кевін влучив у Джаку. В нього взагалі нічого не виходило, але його партнери виглядали не краще. Арсенал же до перерви мав кілька нагод для подвоєння переваги.

Найяскравішу з них на 30-й хвилині запоров Ляказетт, який отримав м'яч внаслідок невдалого пасу Едерсона та пресингу КДБ. Ляказетт прийняв відскок, витягнув на себе голкіпера, але пас під удар Пепе на порожні ворота виявився занадто слабким (його перехопив Гюндоган). На 41-й же хвилині "каноніри" могли провести другий гол значно простіше: Мустафі пробив головою під поперечину після подачі з кутового – Едерсон врятував Сіті! Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Арсенала.

Манчестер Сіті вийшов з підтрибунки раніше за Арсенал, а з початком другого тайму відверто захопив ініціативу. Заведеність "містян" призвела до моменту вже на 49-й хвилині, коли Де Брюйне дочекався вмикання Стерлінга й викотив йому передачув центр штрафного – Рахім пробив повз праву стійку! На 52-й у дотик з лівого флангу в руки Мартінесу вистрілив Менді, а на 55-й Марез у фірмовому стилі змістився в центр карного майданчика та завдав удару в ближній кут – Мартінес спіймав м'яч. На 62-й вже й Еміліано не міг врятувати Арсенал, але класний удар де Брюйне зі штрафного пролетів повз ліву стійку. І це ще ми не згадуємо про низку кутових та контроверсійне падіння Стерлінга біля воріт "канонірів" на 65-й – VAR замість пенальті призначив кутовий.

Пеп Гвардіола в середині другого тайму кинув у бій Фодена та Родрі, але нічого цікавішого за низку кутових Манчестер Сіті так і не створив. Зрештою, черговий безперспективний перекат "містян" на чужій половині завершився відбиранням, проходом Тірні лівим флангом, обіграшем з Ляказеттом та шикарною передачею під вихід Обамеянга віч-на-віч з Едерсоном – габонець не залишив жодного шансу голкіперу. 2:0! На табло горіла 71 хвилина.

За кілька хвилин по цьому Мікель Артета випустив на поле Торрейру, і Арсенал став грати на утримання результату. Манчестер Сіті з цього часу хоч і тримав штрафний "канонірів" у облозі, але не притискав Арсенал – лондонці впевнено відбивалися, і навіть удар Стерлінга із семи метрів у Давіда Луїса не налякав. Реально страшно стало на 83-й хвилині, коли Ляпорт з лінії штрафного закрутив м'яч у правий верхній кут – сфера пролетіла поруч зі стійкою! Як виявилося, це був останній небезпечний момент у матчі, адже всі наступні хвилини з'їли дрібні паузи на заміни та лікування травм і судом.

Навіть у компенсовані сім хвилин Манчестер Сіті не зміг нічого створити. Наш Олександр Зінченко так і не вийшов на поле, а останній свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Арсенала. "Каноніри", таким чином, вийшли у фінал Кубка Англії, де зустрінуться з Челсі.