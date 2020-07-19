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Челсі впевнено переграв Манчестер Юнайтед і став другим фіналістом Кубка Англії

22:06 - Читать на русском
Челсі впевнено переграв Манчестер Юнайтед і став другим фіналістом Кубка Англії
Маунт щойно засмутив Де Хеа / твіттер Челсі

Лондонський Челсі здолав Манчестер Юнайтед у другому півфіналі Кубка Англії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Олів'є Жиру 45+11’
Харрі Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Олів'є Жиру
74’ Харрі Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

Перший тайм протистояння команди провели на "гойдалках". Спочатку ініціативою володіли лондонці, потім контроль над територією встановили манкуніанці. Проте, до справді небезпечних моментів справа доходила рідко. Зрештою, Челсі забив гол у роздягальню.

Арсенал – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На 45+11-й хвилині Вілліан та Аспілікуета "зламали" лівий фланг оборони Юнайтед, іспанець прострілив на лінію воротарським, а там Олів'є Жиру випередив Лінделефа й відкрив рахунок у матчі.

Хтозна, яким би був перебіг другого тайму, якби "сині" не забили вдруге на старті. На 46-й хвилині Мейсон Маунт протягнув м'яч кількадесят метрів і потужно пробив у правий нижній кут – Де Хеа до м'яча дотягнувся, але врятувати манкуніанців не зміг. Це 0:2.

Сульшер кинув у бій Погба та Грінвуда, проте змінити перебіг подій вони не зуміли. А на 74-й хвилині МЮ підвів Харрі Магвайр, зрізавши м'яч у власні ворота після прострілу Маркоса Алонсо.

Під завісу поєдинку Челсі трохи розслабився і дозволив Юнайтед уникнути розгрому: Хадсон-Одой збив Марсьяля у власному штрафному майданчику, а Бруну Фернандеш впевнено виконав одинадцятиметровий – 1:3.

Більше МЮ і Челсі не забивали, що дозволило підопічним Френка Лемпарда вийти до фіналу Кубка Англії. Там "синіх" очікує лондонське дербі проти Арсенала.

Арсенал – Ман Сіті: Обамеянг виводить Лондон у фінал Кубка, прогрес "гуннерів" на тлі тьмяних грандів і невиразний Менді

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Арсенал – Ман Сіті: Обамеянг виводить Лондон у фінал Кубка, прогрес "гуннерів" на тлі тьмяних грандів і невиразний Менді
03:44
7061
Теги
Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Манчестер Юнайтед - Челсі
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