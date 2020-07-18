Верона – Аталанта: Маліновський розчаровує, екс-динамівець – один з найкращих, а гол прийшов після божевільної помилки

Верона та Аталанта зійшлися у 34 турі Серії А. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24". Маліновський знову вийшов у стартовому складі.

Матч, як і онлайн-трансляція Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 18:15. Маліновський став найкращим футболістом Кальчо після карантину, за версією статистиків Opta. Не дивно, адже Руслан відзначався результативними діями 4 тури поспіль: забив 2 м'ячі плюс віддав 4 гольові паси. Його Аталанта видавала просто шалений футбол. Лише Ювентус з допомогою двох безглуздих пенальті відібрав у неї 2 очки за останні 10 матчів, а так могли б і чемпіонську інтригу воскресити. У цей період команді українця немає рівних – 28 балів з 30 можливих.

Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський з планами продовжити суперсерію, екс-динамівець проти

Водночас Ювентус, Наполі (по 23) та Мілан (21) значно відстали, а Лаціо, Інтер та Рома не набрали і 19 очок. Ба більше, Маліновський забив Вероні дебютний гол у чемпіонаті Італії. Команда екс-хавбека київського Динамо Велозу, навпаки, здобула лише 2 пункти за попередні 4 тури. Мігель у липні теж був доволі підступний для суперників: його гол відібрав 2 очки в Інтера, а результативний пас допоміг дотиснути Парму. Потенційно нас чекала дуже цікава дуель 34-річного капітана Верони та Маліновського у центрі поля – гравців, які колись належали Динамо і Шахтарю.

На перших же хвилинах Сапата накинув, а Гомес замикав – воротар "еллінів" виручив. Маліновський двічі класно розігрував триходівки з партнерами. Після однієї з них все той же центрфорвард Аталанти п'ятою елегантно вивів Пашаліча на самотнього голкіпера, але хорват програв дуель. Верона дуже гідно виглядала не тільки поблизу володінь Сільвестрі, а й у контролі м'яча, і це вилилося в супермомент. Екс-динамівець Велозу подав кутовий, Сальседо пробивав упритул – трохи вище. Ще один удар здалеку, і вже Голліні красиво потягнув з верхнього кута. Маліновському неодноразово давали можливість пробити. Дещо розклеїлася гра Руслана хвилини так з 20-ї, поганенькі рішення у фінальній третині.

Гомес приклався з-за меж штрафного, воротар Верони ледь не привіз гол на добиванні. Відповідь господарів ще гостріша. Провалюється лівий фланг Аталанти, але Фараоні схибив метрів з 16. Велозу вистрілив здалеку, знову вище. Сапата на своїй потужності пройшов дует захисників – удар з розстрільної дистанції парирував Сільвестрі ціною мікротравми. Ще трохи браку Маліновського у перспективних атаках. Заміна у перерві не здивувала б. Сапата і Гомес – єдині, хто роблять гру в Аталанти. Однак пара центрхавів Велозу-Амрабат не тільки багато що перекушує в єдиноборствах, а й не відстає у креативі. Верона більше володіє м'ячем (55% на 45%), а "Богиня" проводить, мабуть, найгірший матч після карантину.

Недарма наставник Верони Юріч – один з небагатьох, кому вдалося пройти стажування в Гасперіні. Нічим особливо не поступається його команда одному з найбільших атакувальних монстрів не тільки Італії, а й всієї Європи. І лише подарунок захисника на рівному місці виводить "Богиню" вперед. Корай Гюнтер заплутався біля своїх воріт, Сапата використав шанс по максимуму. Таких пасів від Маліновського нині й близько ми не бачимо. Велозу показав свою якістю, яку демонстрував і в Динамо. Мігель подав з правого напівфлангу, Голліні потягнув удар з кількох метрів.

Однак на 59-й хвилині й він не виручив. Програний підбір, удар, сейв і добивання вже лежачого голкіпера. Хавбек збірної України відповів дальнім пострілом. Довго готував свою гармату і вклав забагато сили в удар – вище, емоції розпачу. Гомес і Сапата ледь не повторили цей же фокус. Дуван на добиванні не зміг прошити воротаря. Верона відповіла двома вбивчими атаками. Голліні рятує раз за разом.