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Вест Хем впевнено переміг Уотфорд – "молотобійці" де-факто зберегли прописку в АПЛ, Ярмоленко зіграв 14 хвилин

17 липня 23:56 - Читать на русском
Вест Хем впевнено переміг Уотфорд – "молотобійці" де-факто зберегли прописку в АПЛ, Ярмоленко зіграв 14 хвилин
Вест Хем – Уотфорд: звіт матчу АПЛ

Уотфорд у завершальному матчі 36-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від Вест Хема.

6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
 
Трой Діні 49’
6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
49’ Трой Діні

Перед 36-м туром АПЛ Вест Хем і Уотфорд були сусідами по турнірній таблиці, маючи по 34 залікових бали з відривом від зони вильоту в три пункти. Перемога "молотобійців" фактично б означала забезпечення їхньої прописки в еліті на наступний сезон, адже за два матчі до кінця чемпіонату в активі "хаммерс" було б шість очок переваги над Борнмутом і Астон Віллою при значно кращій різниці м'ячів. До матчу вона складала -15, в той час як у конкурентів було -25 та -27. На такий важливий поєдинок Девід Мойєс вирішив залишити Андрія Ярмоленка в запасі.

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Вест Хем з перших хвилин захопив ініціативу, що вилилось у два голи вже до десятої хвилини. Рахунок відкрив Антоніо, який зачепився за відскок після поперечної передачі, увійшов на лівий край штрафного й з-під захисника влучив поміж ніг Фостеру – 1:0. На 10-й відзначився Соучек, який замкнув навіс Боуена з правого флангу. Уотфорд огризнувся пострілом Сарра з правої половини карного майданчика, але Фабіанскі парирував. Нічого цікавішого гості до перерви не створили, а на 35-й їм прилетів третій м'яч – це Райс потужним ударом метрів з 25-ти поцілив у дальній кут! Саме з рахунком 3:0 команди й пішли на перерву.

Другий тайм розпочався зі швидкого голу гостей. На 49-й хвилині Дукуре увірався на лівий край штрафного, прибрав захисника й пробив у праву стійку, а Діні тут же зіграв на добиванні – 3:1. Втім, більше нічого цікавого у Уотфорда не виникало, хоча й Вест Хем мовчав аж до 72-ї хвилини. Тоді Девід Мойес кинув у бій Аллє, а той спіймав відскок від Кабаселе й пробив у падінні в спробі перекинути Фостера – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Тренерський штаб спробував посилити гру Вест Хема виходом Ярмоленка на 81-й хвилині, але Андрій нічим не запам'ятався, зробивши 30 дотиків і всього 5 пасів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів – 3:1.

Таким чином, Вест Хем набрав 37 очок, піднявшись на п'ятнадцяту позицію й відірвавшись від зони вильоту на шість залікових балів. Враховуючи різницю голів, можна вітати "молотобійців" зі збереженням прописки в АПЛ. Уотфорд же тримається сімнадцятим, маючи в активі 34 очки.

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Теги
Англія Уотфорд Уотфорд Вест Хем Вест Хем Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем - Уотфорд
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