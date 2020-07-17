Вест Хем впевнено переміг Уотфорд – "молотобійці" де-факто зберегли прописку в АПЛ, Ярмоленко зіграв 14 хвилин

Уотфорд у завершальному матчі 36-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від Вест Хема.

Перед 36-м туром АПЛ Вест Хем і Уотфорд були сусідами по турнірній таблиці, маючи по 34 залікових бали з відривом від зони вильоту в три пункти. Перемога "молотобійців" фактично б означала забезпечення їхньої прописки в еліті на наступний сезон, адже за два матчі до кінця чемпіонату в активі "хаммерс" було б шість очок переваги над Борнмутом і Астон Віллою при значно кращій різниці м'ячів. До матчу вона складала -15, в той час як у конкурентів було -25 та -27. На такий важливий поєдинок Девід Мойєс вирішив залишити Андрія Ярмоленка в запасі.

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Вест Хем з перших хвилин захопив ініціативу, що вилилось у два голи вже до десятої хвилини. Рахунок відкрив Антоніо, який зачепився за відскок після поперечної передачі, увійшов на лівий край штрафного й з-під захисника влучив поміж ніг Фостеру – 1:0. На 10-й відзначився Соучек, який замкнув навіс Боуена з правого флангу. Уотфорд огризнувся пострілом Сарра з правої половини карного майданчика, але Фабіанскі парирував. Нічого цікавішого гості до перерви не створили, а на 35-й їм прилетів третій м'яч – це Райс потужним ударом метрів з 25-ти поцілив у дальній кут! Саме з рахунком 3:0 команди й пішли на перерву.

Другий тайм розпочався зі швидкого голу гостей. На 49-й хвилині Дукуре увірався на лівий край штрафного, прибрав захисника й пробив у праву стійку, а Діні тут же зіграв на добиванні – 3:1. Втім, більше нічого цікавого у Уотфорда не виникало, хоча й Вест Хем мовчав аж до 72-ї хвилини. Тоді Девід Мойес кинув у бій Аллє, а той спіймав відскок від Кабаселе й пробив у падінні в спробі перекинути Фостера – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Тренерський штаб спробував посилити гру Вест Хема виходом Ярмоленка на 81-й хвилині, але Андрій нічим не запам'ятався, зробивши 30 дотиків і всього 5 пасів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів – 3:1.

Таким чином, Вест Хем набрав 37 очок, піднявшись на п'ятнадцяту позицію й відірвавшись від зони вильоту на шість залікових балів. Враховуючи різницю голів, можна вітати "молотобійців" зі збереженням прописки в АПЛ. Уотфорд же тримається сімнадцятим, маючи в активі 34 очки.

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