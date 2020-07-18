Ювентус ризикує втратити Роналду через нового тренера – Саррі висить на волосині, а легенда туринців може стати катом

Ювентус на вирішальному етапі сезону 2019/20 серйозно здав. У Турині вже порівнюють даний відрізок із кризою майже 10-річної давності та побоюються втратити Скудетто вперше за 9 сезонів.

Під час ключового відрізку сезону в чемпіонаті Італії Ювентус несподівано забуксував. Лише два очки у матчах з Міланом, Аталантою та Сассуоло спричинили появу чуток про можливу відставку Мауріціо Саррі з посади головного тренера. Якщо згадати ще й програний Наполі фінал Кубка Італії, то справи алленаторе йдуть відверто не найкраще. Так, "Стара синьйора" все ще доволі впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Інтер на 6 очок за 5 турів до завершення сезону, але в Турині все неабияк побоюються втратити чемпіонський титул вперше з сезону 2010/11.

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Біда настала там, де ніхто її не чекав. Якщо в атаці у "б'янконері" справи йдуть цілком нормально (14 голів у останніх 5-ти матчах), то дії оборони відверто залишають бажати кращого. 11 пропущених м'ячів у 5-ти поєдинках – результат явно не рівень головного фаворита чемпіонату. Могло бути ще більше, але Войцех Щенсни у певних епізодах творив справжні дива у воротах, рятуючи Юве від неминучих поразок. Загалом у поточному сезоні Серії А туринці пропустили у свої ворота 35 голів у 33-х турах. Це вже найгірший показник, починаючи з кампанії 2010/11, а до завершення чемпіонату ще 5 турів. Тоді тренером туринців був Луїджі Дельнері, під керівництвом якого "Стара синьйора" видала один із найгірших сезонів за останні десятиліття, фінішувавши лише на 7 місці та пропустивши у свої ворота 47 голів. Під керівництвом як Антоніо Конте, так і Массіміліано Аллегрі Юве незмінно завершував сезон з найкращою обороною чемпіонату. Наразі ж цей статус втримує Інтер, який пропустив на 1 гол менше.

У Турині (і не тільки там) серйозно здивовані останніми результатами головного гранда Італії. На думку Corriere dello Sport, саме останній міні-цикл яскраво оголив головні проблеми Ювентуса. На думку видання, єдиним гравцем захисту, який наразі грає на своєму рівні, є лише Маттейс Де Лігт. Джорджо К'єлліні у матчі з Сассуоло вийшов вперше після травми, Леонардо Бонуччі серйозно здав, а Меріх Деміраль щойно повернувся після кількамісячної відсутності та потребує часу для набрання форми. Є ще Даніеле Ругані, але його гра теж залишає бажати кращого, позаяк він не додає жодної впевненості.

Італійські ЗМІ вже активно рапортують про головного претендента на посаду можливого наступника Саррі. Це Маурісіо Почеттіно, найвищим досягненням якого є вихід у фінал Ліги чемпіонів із Тоттенхемом у сезоні 2018/19. Найімовірніше, Саррі все ж допрацює до кінця сезону (включно з Лігою чемпіонів), після чого керівництво клубу прийматиме рішення щодо його майбутнього.

Щоправда, боси туринців зіткнулися зі ще однією проблемою. Лідер Юве Кріштіану Роналду не в захваті від потенційного приходу Почеттіно, позаяк не вважає його оптимальним тренером для "Старої синьйори". На думку португальця, екс-керманич Тоттенхема – хороший тренер, але у нього відсутній так званий менталітет переможця, який необхідний при роботі в Турині. КР7 усвідомлює, що його епоха у футболі невпинно добігає кінця, тому прагне поповнити свою колекцію ще кількома трофеями, яких у кар'єрі Почеттіно-тренера досі немає. Керівництво Ювентуса опинилося перед складним рішенням – довіритися Саррі, який відверто не переконав, чи все ж змінити тренера, ризикуючи зіпсувати стосунки з Роналду. Не виключено, що у випадку призначення Почеттіно Кріштіану наважиться навіть на відхід з Ювентуса, стверджує Tuttosport з посиланням на іспанські ЗМІ.

Безумовно, для Мауріціо Саррі настав ключовий момент. Ювентус – той клуб, у якому долю тренера вирішують результати та трофеї. У випадку відсутності останніх алленаторе не врятує жодна яскрава гра. Все залежить від підсумку сезону в Серії А та матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона. Як відомо, першу гру Кріштіану та Ко програли з рахунком 0:1...

Втім, до ЛЧ ще майже 3 тижні, а зараз пріоритетом Юве є чемпіонський титул, особливо з урахуванням персони наставника головного конкурента – Інтера. Антоніо Конте свого часу вважався символом Ювентуса, але зараз працює у таборі запеклого конкурента "б'янконері". Для багатьох уболівальників Ювентуса перехід Конте в Інтер став справжнім ударом, а стосунки Антоніо з керівництвом "Старої синьйори" важко назвати товариськими. Програти чемпіонат команді Конте, привид якого нависає над Турином, стане для Ювентуса неначе червоною ганчіркою для бика. Лідерство в чемпіонаті – єдине, що поки рятує Саррі від негайної відставки. Якщо "нерадзуррі" якимось дивом відіграють 6 очок у підопічних тосканця та вперше за 8 років відберуть у Ювентуса Скудетто, то майбутнє екс-тренера Наполі та Челсі в Турині буде, фактично, вирішене.

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