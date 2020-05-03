Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

Французький чемпіонат завершили достроково через заборону уряду проводити матчі. Наскільки легко ПСЖ взяв титул, які команди стали найбільшими везунчиками та невдахами, хто приємно здивував? Відповідаємо на ці та інші запитання. Допомагатимуть нам L'Equipe і France Football.

Рутинне чемпіонство ПСЖ – турнірні завдання на другому плані

ПСЖ визнали чемпіоном – парижани мали 12 очок переваги над конкурентами після 70% пройденої дистанції. Команда Томаса Тухеля забивала 2,7 гола за гру, 14 матчів провела на нуль, найбільше створювала біля чужих воріт і найменше дозволяла біля власних. Ні в кого не було навіть натяку на шанс поборотися за титул.

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У Парижа траплялися слабкі матчі, їх не перерахуєш на пальцях однієї руки, однак на дистанції команда страшно виділялася на фоні Ліги 1. Навряд чи когось це здивувало. Рівень ПСЖ потрібно оцінювати по Лізі чемпіонів, де був солідний груповий етап і прохід Дортмунда зі скрипом.

Якщо хтось сумнівався – Неймар досі грає розкішно. Якщо хтось не помітив – Мбаппе продовжує прогресувати. Просто їхня гра залишається в тіні скандалів з фанатами, трансферних чуток, травм і суперечок з головним тренером. Орендований Ікарді видав хорошу результативність, але в майбутньому на нього не розраховують.

Не можна не згадати Маркіньйоса, який стає новим лідером команди. Після виходу Тьягу Сілви на пенсію він отримає капітанську пов'язку. Заміна Сілві в центрі оборони також підросла – 17-річний Тангі Куассі з академії клубу вже грає за основу та оформляє дублі.

У футболі ПСЖ досі немає балансу. Томас Тухель знайшов спосіб розмістити "фантастичну четвірку" в схемі 4-2-4: Неймар і Ді Марія по краях, Мбаппе ближче до флангу Неймара й постійно обмінюється з ним позиціями, Кавані (Ікарді) на вістрі. Але в такому поєднанні випадає дуже велике навантаження на опорну зону. Словом, завдання на наступний сезон залишається незмінним – знайти баланс. Це за умови, що Тухель залишиться в Парижі.

Топ-5 найпам'ятніших матчів чемпіона

ПСЖ – Нім – 3:0 (11 серпня 2019-го)

Неймар пропустив перший тур, але все одно став центральною фігурою ігрового дня. ПСЖ впевнено обіграв Нім, а вболівальники сконцентрувалися на образах зірки. Їх дратувала поведінка Нея, який психами вимагав трансферу. Ще й підлив масла у вогонь, сказавши, що знаменита ремонтада 1:6 з Барселоною проти ПСЖ – найкращий момент його кар'єри. На трибунах з'явилися плакати, один з яких обзивав Неймара "сучим сином". Полетіли репліки, щоб він забирався з клубу. Виглядало це все оголошенням війни. Класна гра Неймара згодом збила напругу.

ПСЖ – Реймс – 0:2 (25 вересня 2019-го)

Через тиждень після побиття Реала в Лізі чемпіонів парижани осоромилися. На матч з Реймсом приїхав емір Катара. Перед його очима команда зазнала великої невдачі. Хассан Камара та Булає Діа своїми голами перервали 22-матчеву безпрограшну серію парижан на Парк де Пренс. Тоді ж завершився ще один вражаючий стрік – ПСЖ не йшов з поля без забитого гола впродовж 44 поєдинків Ліги 1 (рекорд чемпіонату), а Реймсу забити не зумів.

ПСЖ – Марсель – 4:0 (27 жовтня 2019-го)

Кіліан Мбаппе вийшов на шостий Ле Классік у кар'єрі без нормальної ігрової практики – він 2 місяці не з'являвся у стартовому складі ПСЖ, борючись з травмами. Втім, молодий форвард продемонстрував відмінну форму. Парижани ще до перерви розгромили принципового суперника – спершу дубль оформив Мауро Ікарді, потім двічі відзначився сам Мбаппе. Кіліан тоді феєрив: на тиждень раніше за 8 хвилин побив Ніццу голом і асистом, а в Лізі чемпіонів за півгодини оформив хет-трик у ворота Брюгге. Тіньовим же героєм французького класичного став автор трьох гольових передач Анхель Ді Марія.

ПСЖ – Бордо – 4:3 (23 лютого 2020-го)

Едінсон Кавані відвоював місце в старті ПСЖ і забив 200-й гол за клуб, давши старт трилеру з Бордо. Уругваєць проводив важкий сезон: травми, повернення Леонардо, приїзд Мауро Ікарді, недовіра Томаса Тухеля. Здавалося, що його прощання з Парижем неминуче, однак коронавірус застав Кавані основним форвардом ПСЖ. Поворотним моментом став матч проти Бордо. Едінсон записав собі в актив гол+асист, м'яч його конкурента не зарахували, а Неймар вкотре відзначився негативом (не витримав грубої гри та відкрито врізав супернику по ногах, заробивши вилучення).

ПСЖ – Діжон – 4:0 (29 лютого 2020-го)

Під час гри з Бордо вболівальники під впливом поразки Дортмунду в ЛЧ вирішили звернутися до лідерів команди банером. "Комбуаре, Жинола, Раї мали переможний менталітет. А ви – Сілва, Мбаппе і Неймар – боїтеся вигравати? Будьте мужиками". Зірки відповіли в соцмережах (Мбаппе обурливо перепитав у фанів, що вони мали на увазі) і на полі. Якщо комусь не вистачило драматичної перемоги над Бордо, гравці закріпили успіх побиттям Діжона. Солістом був якраз Кіліан – він оформив дубль і віддав гольову передачу.

Марсель живе надією, Ліон скандалить

Компанію ПСЖ у груповому раунді Ліги чемпіонів має скласти Марсель. Андре Віллаш-Боаш вивів команду на друге місце, але особливого приводу для радості у вболівальників Олімпіка немає. Клуб загрузнув у катастрофічних боргах. Коронавірусний карантин і скасування чемпіонату можуть вбити останній цвях у домовину великого клубу – не буде ні доходу з квитків, ні грошей за телеконтрактом. Ліга чемпіонів стане порятунком, але до неї ще потрібно дожити та вибити дозвіл в УЄФА на участь.

Ліон вперше за 20 років пролетів повз єврокубки (є ще варіант виграти ЛЧ, однак будьмо реалістами – більше шансів на те, що дозволять провести фінал Кубка ліги, де "ткачам" потрібно переграти ПСЖ), тому також отримає серйозний удар по гаманцю. До Ліги Європи забракло одного очка – лють і позови Жана-Мішеля Ола можна зрозуміти. Він кричить, що Ліон завжди ударно проводить кінцівку чемпіонату. Це правда, але доводиться пожинати плоди жахливого старту сезону. Продаж Менді, Ндомбеле та Фекіра не пройшов безслідно.

Варто зробити одну ремарку: у таблиці Марсель і Ліон розділяє 15 очок, але між командами й близько не було такого розриву в якості футболу. Марсель – найбільший везунчик (перебрав 14 пунктів відповідно до системи xG). Ліон – найбільший невдаха серед тих, хто залишився в Лізі 1 (недобрав 6 балів).

Тезово про інше

– Монако, маючи третій за вартістю склад, також не пробився у Європу. Монегаски знову змінили тренера, проте Роберту Морено не вдалося досягти швидкого прогресу в результатах. Позитивної оцінки з 18 голами заслуговує Віссам Бен-Єддер.

– Реймс став п'ятим завдяки найкращій в лізі обороні. Голкіпер Предраг Райковіч провів чудовий сезон і може розраховувати на підвищення.

– Торішньому віце-чемпіону Ліллю не вистачило одного балу до Ліги чемпіонів. Зіркою "догів" після продажу Ніколя Пепе став нігерійський форвард Віктор Осімхен, який ще у вересні проти збірної України продемонстрував, що проведе потужний сезон.

– Бронзові медалі та місце в ЛЧ отримав Ренн, за яким почали уважно стежити завдяки прогресу Едуардо Камавінги. 17-річний хавбек привернув увагу топ-клубів, а іспанські ЗМІ одночасно друкують його на перших сторінках своїх видань, сватаючи в Реал за 50-60 мільйонів євро.

– Великий у минулому Сент-Етьєн провалив чемпіонат, зупинившись у 3 очках від зони вильоту. Щоправда, є шанс повністю реабілітуватися, якщо буде змога зіграти фінал Кубка Франції з ПСЖ.

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Найкращі за відбираннями

Герої Ліги 1 2019-20 відповідно до оцінок L'Equipe

Гравець сезону – Неймар (6,4)

Воротар сезону – Предраг Райковіч (6,11)

Тренер сезону – Томас Тухель (6,04)

Команди сезону: 1. ПСЖ (5,41), 2. Монпельє (5,18), 3. Реймс (5,16).

Символічні збірні

L'Equipe

Предраг Райковіч (Реймс) – Лео Дюбуа (Ліон), Габріель (Лілль), Юніс Абдельхамід (Реймс), Хассан Камара (Реймс) – Марко Вератті (ПСЖ), Ренату Санчеш (Лілль) – Анхель Ді Марія (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) – Віссам Бен-Єддер (Монако), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

France Football

Предраг Райковіч (Реймс) – Хамарі Траоре (Ренн), Тьягу Сілва (ПСЖ), Юніс Абдельхамід (Реймс), Фаїтут Мауасса (Ренн) – Марко Вератті (ПСЖ), Едуардо Камавінга (Ренн) – Анхель Ді Марія (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) – Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Віссам Бен-Єддер (Монако).

WhoScored

Предраг Райковіч (Реймс) – Фаб'єн Сантонз (Метц), Юніс Абдельхамід (Реймс), Маркіньйос (ПСЖ), Хассан Камара (Реймс) – Ідрісса Гейє (ПСЖ), Тежі Саваньє (Монпельє) – Анхель Ді Марія (ПСЖ), Дімітрі Пайє (Марсель) – Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Віссам Бен-Єддер (Монако).

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