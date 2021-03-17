Олімпік вважає, що Лучі працює в Україні незаконно – чергова заява донецького клубу, який наводить новий аргумент
Донецький Олімпік продовжує боротьбу проти голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
Олімпік на своєму офіційному сайті навів аргумент щодо незаконності роботи Лучано Лучі на посаді голови комітету арбітрів. Зазначається, що з 7 червня 2020 року італієць не мав права обіймати посаду.
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"Відповідно до ч.3 ст.14 Розділу V Статуту УАФ в останній редакції від 07.06.2020, особа, якій на дату проведення виборів виповнилося 70 і більше років, не має права бути обраною або переобраною на посаду в виборні органи, а в разі виповнення особі 70 років на виборній посаді – повноваження такої особи припиняються в цей же день", – йдеться у заяві. Зауважимо, що Лучі виповнилося 70 років ще 2 серпня 2019-го.
Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.
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