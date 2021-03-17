Олімпік на своєму офіційному сайті навів аргумент щодо незаконності роботи Лучано Лучі на посаді голови комітету арбітрів. Зазначається, що з 7 червня 2020 року італієць не мав права обіймати посаду.

Суркіс відреагував на скандал із Лучі: Яке моральне право нас ображати мають персонажі, яких ми, фактично, годуємо?

"Відповідно до ч.3 ст.14 Розділу V Статуту УАФ в останній редакції від 07.06.2020, особа, якій на дату проведення виборів виповнилося 70 і більше років, не має права бути обраною або переобраною на посаду в виборні органи, а в разі виповнення особі 70 років на виборній посаді – повноваження такої особи припиняються в цей же день", – йдеться у заяві. Зауважимо, що Лучі виповнилося 70 років ще 2 серпня 2019-го.

Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.

Революція Гельзіна неможлива: Лучі наголосив на правилах організації арбітражу