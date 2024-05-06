– Команда показала, що поважає свого тренера. Як думаєте, ваші слова про можливу відставку зіграли сьогодні вирішальну роль?

– Кожен тренер працює на результат. А якщо нема результату, треба щось вирішувати... Мої слова їх десь зачепили, тому вони задумались та перемогли сьогодні. Команда вміє грати у футбол.

Герой СК Дніпро-1 – про дебютний гол, який врятував Максимова від відставки: "Пихав мені за те, що не добігав"

Ми вже зробили достатньо "подарунків" суперникам: десь недотерпіли і так далі. Цього разу взяли три очки. Загалом гра була нічийна. Але наша команда все одно прогресує. Сьогодні у старті вийшов Гаджиєв. Я йому сказав, що проти тебе буде грати Дібанго, фізично дуже сильний футболіст. Але він впорався, забив переможний гол.

– СК Дніпро-1 був активнішим за Кривбас, але в другому таймі віддав ініціативу. Чому так сталось?

– Коли ти ведеш з рахунком 1:0, хочеться, щоб гра скоріше закінчилась. Тому десь зіграли на втримання рахунку, боялись пропустити.

– Саме ця перемога може серйозно допомогти команді у турнірному плані, адже конкуренти зіграли внічию...

– Зараз з команди пішло багато гравців, не захотіли повертатись легіонери. Після ракетної атаки пішли і молоді бразильці, на яких ми розраховували. До того ж перейшли в інші команди Каплієнко, Кравець. Через трансферний бан не могли нікого підписати. Тільки Очеретька взяли в оренду, і він дуже добре нам допомагає. Команда повинна прогресувати: слабший пішов, сильніший прийшов, тільки тоді ми будемо рухатись вперед. Що далі буде – важко сказати, – цитує Максимова офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, після 27-ми турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 48 очок.

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