Олимпик на своем официальном сайте привел аргумент о незаконности работы Лучано Лучи на посту главы Комитета арбитров. Отмечается, что с 7 июня 2020-го итальянец не имел права занимать должность.

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"Согласно ч.3 ст.14 раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и более лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот же день", – говорится в заявлении. Заметим, что Лучи исполнилось 70 лет еще 2 августа 2019-го.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

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