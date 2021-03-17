"Завжди неприємно, коли тебе ображають. Якщо можна вірити в достовірність опублікованих матеріалів про Лучі, то у мене виникає багато питань. У них зачеплена репутація багатьох футбольних людей, зокрема, і моя. Яке моральне право мають персонажі, яких ми фактично годуємо, нас же і ображати? Якщо це не фейк, виявляється, що такі посили Лучі дає суддям? Я попереджав у своєму інтерв'ю Дмитру Гордону, щоб Лучі звернув увагу на суддівство, або буде скандал. Ось скандал і виник.

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Образи на мою адресу з боку Лучі? Не розумію за що і вимагаю, щоб була дана оцінка цим висловлюванням і були застосовані дисциплінарні санкції. Як свого часу до мене були застосовані, коли здалося, що я когось образив. Я просто пропонував звернути увагу на суддівство, щоб не було скандалів. Знав, що вони обов'язково будуть. Президенти клубів утримують наш футбол, а нас поливають брудом.

Ми хочемо об'єктивного, чесного суддівства по відношенню до всіх. Більше нічого не хочемо. Не хочемо, щоб дзвонили суддями, давали вказівки VAR під час матчу, щоб окремі функціонери УАФ незаконно призначали арбітрів.

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Хочу підтримати президентів клубів, тих, хто говорить, давайте піднімемо зарплату суддям. Давайте. Але без нас, людей, що вкладають в футбол душу і гроші, футболу не буде. Хто буде цим Лучі платити зарплату, якщо не буде професіональних клубів?

Чому за моє оціночне судження мене можуть оштрафувати на 50 тисяч грн, а коли мене ображають, то це повинно пройти повз вуха дисциплінарних органів УАФ? Або коли ображають інших людей. Гельзіна за його емоційний спіч повинні покарати. Але давайте тоді дамо оцінку і нецензурним мистецтвам Лучі. Я – за рівний підхід до всіх", – поділився Суркіс у інтерв'ю телеграм-каналу Бомбардир.

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