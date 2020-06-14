Олександрія – Десна: анонс матчу УПЛ

В рамках 26-го туру УПЛ Олександрія приймає Десну. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія і Десна стали головними невдахами попереднього туру, зазнавши поразок від грандів і відклеївшись від Динамо із Зорею; після вчорашньої перемоги киян відставання від другої позиції для сіверян становить шість очок, а для команди Шарана – всі дев'ять. Таким чином, поразка в сьогоднішньому матчі з великою ймовірністю означатиме кінець інтриги в боротьбі за срібло. Для Олександрії, з урахуванням складного календаря, це може закрити дорогу і до бронзи, хоча для виправлення становища буде ще цілих шість турів.

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"Жовто-чорні" тиждень тому капітально провалилися у Києві, пропустивши п'ять голів від Динамо. Гра олександрійців до вилучення Дубри на 55-й хвилині була не такою вже й поганою – так, команда пропустила низку вривань у штрафний і привезла два пенальті, але при цьому непогано пресингувала, ледь не забила після шедевральної комбінації з пасом на 11 метрів і заробила свій пенальті. Втім, на цьому все хороше в атаці завершилось – Олександрія не зуміла змусити киян загрузнути у боротьбі, не отримавши стандартів і контратак.

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Низький блок ідеально спрацював проти Зорі, яка сильно залежить від фізичних кондицій і має складнощі з просуванням м'яча при затяжному володінні, однак клас та підготовка Динамо виявились несумісними з олександрійським автобусом – кілька помилок у першому таймі зробили результат. Контратак кияни не пропускали, а в позиційному наступі "жовто-чорні" знову продемонстрували слабкість – і це було помітно ще із Зорею. Якщо суперник якісно контролює м'яч, шансів у команди Шарана мало.

Втім, Десна навряд чи зробить ставку на володіння, адже стихія чернігівців – контратаки. Вони зустрічають суперника високо й агресивно вступають у відбір після втрат, а також дуже швидко переходять із оборони в атаку – за кількістю контрвипадів, завершених ударами по воротах, і за їхньою реалізацією сіверяни з відривом найкращі в УПЛ. До цього слід додати найкращу після Шахтара оборону (всього 19 пропущених м'ячів) і фантастично ефективного голкіпера Паста. Євген – у топ-3 за кількістю відбитих ударів (75) і "сухих" матчів (11), хоча за показником xGAPS (складність кожного пострілу суперника) Десна йде другою після Шахтаря.

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Втім, при всіх своїх чеснотах, Десна у перших двох турах після відновлення чемпіонату зовсім не вразила. Так, сіверяни перемогли Колос, але ковалівці домінували, ледь не втричі перевершивши за показником xG. Так, у ворота Шахтаря вдалося провести два голи, але їх відверто подарували – в перші ж 50 хвилин "гірники" возили підопічних Рябоконя об газон, забивши тричі. У попередніх зустрічах з чемпіоном Десна виглядала набагато конкурентніше. З плюсів за ці два тури можна відзначити тільки якісну реалізацію (команда забиває з нічого), але загалом гра сіверян виглядала тривожно.

Кадрова ситуація

Олександрія зіткнулась одразу з двома дискваліфікаціями основних футболістів – команді сьогодні не допоможуть Дубра та Банада. Крім того, в лазареті з травмою ахілла лежить 37-річний Запорожан, однак у склад повертається Вантух, який пропускав минулий тур через умови оренди.

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У Десни єдиною втратою залишається Гуцуляк, але натомість до загальної групи повернувся Арвеладзе. Також Олександр Рябоконь може розраховувати на Коноплю, якого в попередньому турі не дозволяв випустити Шахтар.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Десна

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Шендрик, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Третьяков – Сітало

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Кузик – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Десна у поточному сезоні завдала Олександрії двох сухих поразок (0:3 і 0:2), але прямо зараз важко зрозуміти, в якій формі перебувають суперники. Суто на папері сіверяни виглядають дещо сильнішими – у них і з кадрами все цікавіше, і голи присутні, і оборона з воротарем працюють так, що команда пропустила на 10 голів менше, ніж очікувалося.

Олександрія вміє грамотно закриватися й контратакувати, однак Десна в цьому компоненті просто найкраща серед усіх претендентів на срібло. Саме тому підопічних Олександра Рябоконя можна назвати фаворитами зустрічі – хоча це дуже умовно. Команди приблизно рівні, і результат може бути будь-яким. Прямо як в АПЛ!

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