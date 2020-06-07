Динамо – Олександрія: 3 пенальті за 30 хвилин, провальний легіонер Михайличенка і магія Цітаішвілі в матчі УПЛ

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни випереджали команду Шарана лише на 3 бали і не мали права навіть на нічию після перемоги Зорі над Колосом (луганський клуб відірвався на 3-очкову відстань). Динамівці виграли всі матчі сезону в Олександрії, щоправда у чвертьфіналі Кубка України довелося доводити справу до овертайму. В останні роки команди проводили рівні поєдинки у столиці, а їхню долю переважно вирішував один забитий м'яч.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший удар відбувся на 6-й хвилині. Сидорчук вивів з-під пресингу переведенням на фланг. Андрієвський подав зліва, а Цітаішвілі ефектно боковими ножицями пробив над воротами. Гіо ледь не привіз момент на свої ворота, коли вибивав снаряд перед своїм штрафним. Пощастило киянам, що Банада вдарив у ногу Сидорчука замість удару по воротах. Цітаішвілі заробив пенальті на 13-й. Георгій легко обіграв суперника, а Кирило Ковалець врізався у спину вінгера киян. Романов не мав сумнівів. Буяльський не зміг переграти Паньківа з пенальті, але Кендзьора був першим на підбиранні і тонко відкотив Віталію на метр від воріт – тут уже 29-й номер господарів не схибив.

Цітаішвілі вкотре легко обіграв захисника, змістився під удар з лівої, але перекрутив. Класний пресинг Динамо на старті, Олександрію душать ще на її половині. Кендзьора відмінно закинув на Русина. Дубрі довелося фолити. друге пенальті за 20 хвилин. Назарій сам спокійно пробив 11-метровий – 2:0. Це вже дуже схоже на перемогу. І хто робить результат, молоді вихованці Динамо плюс один з лише двох легіонерів Михайличенка, які вийшли у старті! Олександрія прокинулася лише на 27-й, зате як красиво. Комбінація в один дотик з вирішальним пасом п'яточкою. От тільки Банада все зіпсував, запустивши мяч в молоко.

Кендзьора запустив діагональ на Русина у штрафний. Паньків нокаутував Назарія, але Романов не наважився призначити третій пенальті. Буяльський незграбно зіграв на добиванні в порожні ворота – влучив у захисника. Кадірі притримав Сітала прийомом з якоїсь боротьби. Гречишкін реалізував 11-метровий дуже впевнено. Ковалець по-дитячому легко обіграв Кадірі у штрафному. Було б уже 2:2, якби не зірвався м'яч з ноги. Паньків невдало відпасував, Цітаішвілі перехопив, Сидорчука заблокували. Після подачі Андрієвського з кута поля Кадірі непогано пробив головою, але не зміг реабілітуватися за провали в обороні.

Знову Кадірі губить Ковальця на 10 метрах від воріт, але в Кирила не проходить пас. Цітаішвілі вибрав не найкращий варіант для атаки з чисельною перевагою. Удар прийняв на себе Гречишкін, йому дуже боляче. Дубра одним пасом відрізав Сидорчука і Буяльського. Ковалець заробив перспективний штрафний уже в компенсований час. Сам Кирило і пробив, однак запустив круглого в небеса. Шепелєв став 5-м гравцем, який заробив жовту за першу половину – Романов нині в ударі. Динамо перестріляло Олександрію в перші 45 хвилин. За ударами 8:5, за влучаннями у площину 3:1. Навіть у картках (3:2) і фолах (8:6) перевага за киянами. Останні 15 з лишком хвилин тайму, як і в матчі з Шахтарем, стали важким випробуванням для динамівців, які відмінно почали гру.