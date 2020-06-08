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"Сумно, що середняк претендує в УПЛ на призові місця": Буряк розкритикував рівень гри Десни

8 червня 06:00 8794 Читать на русском
"Сумно, що середняк претендує в УПЛ на призові місця": Буряк розкритикував рівень гри Десни
Шахтар – Десна – 3:2 / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо та збірної України Леонід Буряк зізнався, що очікував більшого від підопічних Олександра Рябоконя у поєдинку проти Шахтаря.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

"Якщо хтось не бачив матч Шахтар – Десна, запросто може подумати, що у цій грі була неабияка боротьба. Але в дійсності все розвивалось досить прогнозовано.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Гірники були набагато сильніші. Шахтар взагалі зараз виглядає дуже збалансовано у всіх лініях. Якщо вже гравець збірної України Коноплянка сидить у запасі, то що казати.

Чернігівська команда ніби непогано бали по ходу чемпіонату набирає, але дати бій Динамо і Шахтарю не може. Сумно, що середняк, я маю на увазі Десну, претендує в УПЛ на призові місця і вихід в єврокубки. Років 7-8 тому таке складно було б уявити", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру "гірники" на НСК Олімпійський здолали чернігівську команду з рахунком 3:2 і, набравши 65 очок, продовжують очолювати турнірну таблицю. Підопічні Олександра Рябоконя з 46-ма балами йдуть третіми.

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Теги
Динамо Динамо УПЛ Десна Десна Шахтар Шахтар Леонід Буряк Шахтар - Десна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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