"Сумно, що середняк претендує в УПЛ на призові місця": Буряк розкритикував рівень гри Десни

Колишній наставник Динамо та збірної України Леонід Буряк зізнався, що очікував більшого від підопічних Олександра Рябоконя у поєдинку проти Шахтаря.

"Якщо хтось не бачив матч Шахтар – Десна, запросто може подумати, що у цій грі була неабияка боротьба. Але в дійсності все розвивалось досить прогнозовано.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Гірники були набагато сильніші. Шахтар взагалі зараз виглядає дуже збалансовано у всіх лініях. Якщо вже гравець збірної України Коноплянка сидить у запасі, то що казати.

Чернігівська команда ніби непогано бали по ходу чемпіонату набирає, але дати бій Динамо і Шахтарю не може. Сумно, що середняк, я маю на увазі Десну, претендує в УПЛ на призові місця і вихід в єврокубки. Років 7-8 тому таке складно було б уявити", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру "гірники" на НСК Олімпійський здолали чернігівську команду з рахунком 3:2 і, набравши 65 очок, продовжують очолювати турнірну таблицю. Підопічні Олександра Рябоконя з 46-ма балами йдуть третіми.

Шахтар – Десна: "гірники" – найсильніші в Україні, провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну