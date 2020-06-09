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Капітан Олександрії передумав завершувати кар'єру – раніше Шаран відправив гравця на пенсію

14:05 283 Читать на русском
Капітан Олександрії передумав завершувати кар'єру – раніше Шаран відправив гравця на пенсію
Андрій Запорожан / фото ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Андрій Запорожан змінив рішення щодо завершення професіональної кар'єри.

"Закінчувати з футболом не збираюся, як і не має наміру завершувати активні виступи. Не про такий кінець кар'єри я мріяв, тому планую ще пограти. Ось тільки відновлюсь після травми.

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Що називається на рівному місці (травмувався – прим. Футбол 24). На тренуванні. Біг, впав. Діагноз – розрив ахіллового сухожилля на лівій нозі. Операцію зробили в Києві. Два тижні як в гіпсі. Скоро шви знімати. Ну а далі подивимося. Загадувати не хочу.

Контракт з "містянами" у мене закінчився, і на цю тему поки поки не було розмови. Знову ж таки, не хочу загадувати, спочатку потрібно відновитися. Але якщо мій досвід буде корисним Олександрії, із задоволенням продовжу грати в цій команді, яка стала для мене по-справжньому своєю", – наводить слова Запорожана Footboom.

Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри Запорожана заявив наставник Олександрії Володимир Шаран.

До слова, Запорожан – вихованець одеського футболу. Першою його дорослою командою став київський Борисфен. Встиг пограти також в овідіопольському Дністрі та бурштинському Енергетику. У складі Олександрії виступав з 2008 року.

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Андрій Запорожан Андрій Запорожан Олександрія Олександрія
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