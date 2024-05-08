Арсен Венгер – одна з найвидатніших постатей в історії англійського футболу. Хоч британці прохолодно ставляться до французів, йому, як і королю Еріку, вдалося завоювати повагу та визнання на примхливій футбольній арені Туманного Альбіону.

Арсен Венгер – це ціла епоха в історії лондонського Арсенала. Під його "крилом" зросло багато талантів, перемога в АПЛ, фінал ЛЧ – кар'єра француза була багатою на звершення.

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Однак приймали Арсена в Лондоні зовсім не з фанфарами. Для англійського футболу він був майже невідомим фахівцем. Ніхто не слідкував за його роботою в Нансі, Монако та Японії, тому коли боси Арсенала покликали його на тренерський місток, більшість зреагувала як мінімум подивом. Деякі ЗМІ і взагалі проявляли дива скептицизму, і заголовки "Хто такий Арсен", "Це ще що за ноунейм?" були далеко не рідкістю. Особливо роздратувалися вболівальники, які увірували в чутки про прихід легендарного Йохана Кройффа. Ще б пак, замість легенди – невідомий француз!

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Француз реагував з притаманною йому стриманістю. Він був другим іноземцем серед тренерів АПЛ, на чолі Челсі стояв Гулліт. Зовсім не та ситуація, що зараз. І прийом до гостей був відповідним – британці були переконані, що найкраще розуміти специфіку їхнього футболу та досягати успіхів можуть лише співвітчизники.

Я завжди мріяв працювати в Англії. Тут особлива специфіка футболу, і мені хотілося принести свої ідеї на футбольні поля Туманного Альбіону. а ще вболівальники – вони ж практично живуть футболом! Так, над запрошенням Арсенала я не думав ні секунди, – пригадував Арсен у своїй книзі.

Венгер очолив "канонірів" 1 жовтня 1996 року. Брюс Ріох та Пет Райс не те щоб "змазали" початок сезону, але розгубили очки, які були ключовими у боротьбі за трофей. Французу дали час на побудову гри, але завдання кваліфікації у єврокубки ніхто не скасовував. В Арсена був непоганий підбір виконавців: Сімен, Адамс, Кіоун, Вієйра, Райт, Бергкамп, молодий Анелька – з цими хлопцями можна було виконувати завдання.

До речі, про англійські команди у єврокубках. Вже завтра Астон Вілла спробує взяти реванш в Олімпіакоса у півфіналі Ліги Європи. Ліцензійний букмекер GGBET вважає, що бірмінгемцям це вдасться – 1,92 на перемогу гостей. Звитяга Олімпіакоса перед рідними трибунами помножить ставку на 3,42, коефіцієнт на нічийний результат – 3,98.

Дебютував Венгер перемогою над Блекберном, але видати переможну серію не вдалося. Нічия з Ковентрі та Вімблдоном, поразка Манчестер Юнайтед повністю "поховали" надії на чемпіонство. Але малюнок гри "канонірів" почав влаштувати босів та вболівальників, тому про жодне "хитання крісла" під французом не було й мови. Його ідеям повірили, і, як показав час, правильно зробили.

На легендарному Хайбері Арсенал регулярно забивав та тішив глядачів яскравим швидким футболом, на виїзді команда теж діяла впевнено, хоча були й "осічки". Навіть преса стала більш лояльною до Арсена та "пригадала", що він не був долучений до формування команди та її підготовки до сезону. "Каноніри" впевнено крокували у верхній частині таблиці та боролися за єврокубки.

І на фінішній прямій якраз не вистачило тієї дрібки очок, яка розгубилася на дистанції. Арсенал став третім, маючи з Ньюкаслом однакову кількість очок. А Ліга чемпіонів була так близько... Коли емоції вщухли, всі проаналізували факти – Венгер дав команді новий стиль і потребує більше часу та нових гравців. Він їх отримав, і вже наступного року Манчестер Юнайтед був скинутий з п'єдесталу – Арсенал став переможцем англійської Прем'єр-ліги.