Александрия – Десна: анонс матча УПЛ

В рамках 26-го тура УПЛ Александрия принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Александрия и Десна стали главными неудачниками предыдущего тура, потерпев поражения от грандов и отклеившись от Динамо с Зарей; после вчерашней победы киевлян отставание от второй позиции для северян составляет шесть очков, а для команды Шарана – все девять. Таким образом, поражение в сегодняшнем матче с большой вероятностью будет означать конец интриги в борьбе за серебро. Для Александрии, с учетом сложного календаря, это может и дорогу к бронзе закрыть, хотя для исправления ситуации будет ещё шесть туров.

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"Желто-чёрные" неделю назад капитально провалились в Киеве, пропустив пять голов от Динамо. Игра александрийцев до удаления Дубры на 55-й минуте была не такой уж и плохой – да, команда пропустила ряд врывов в штрафную и привезла два пенальти, но при этом неплохо прессинговала, едва не забила после шедевральной комбинации с пасом на 11 метров и заработала свой пенальти. К сожалению, на этом всё хорошее в атаке и закончилось – Александрия не сумела заставить киевлян увязнуть в борьбе, не получив стандартов и контратак.

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Низкий блок идеально сработал против Зари, которая сильно зависит от физических кондиций и имеет сложности с продвижением мяча при затяжном владении, однако класс и подготовка Динамо оказались несовместимыми с александрийским автобусом – несколько ошибок в первом тайме сделали результат. Контратак киевляне не пропускали, а в позиционном наступлении "желто-чёрные" вновь продемонстрировали слабость – и это было заметно ещё с Зарей. Если соперник качественно контролирует мяч, шансов у команды Шарана мало.

Впрочем, Десна вряд ли сделает ставку на владение, ведь стихия черниговцев – контратаки. Они встречают соперника высоко и агрессивно вступают в отбор после потерь, а также очень быстро переходят из обороны в атаку – по количеству контрвыпадов, завершённых ударами по воротам, и по их реализации северяне с отрывом лучшие в УПЛ. К этому следует добавить лучшую после Шахтера оборону (всего 19 пропущенных мячей) и фантастически эффективного голкипера Паста. Евгений – в топ-3 лиги по количеству отражённых ударов (75) и "сухих" матчей (11), хотя по показателю xGAPS (сложность каждого выстрела соперника) Десна идёт второй после Шахтера.

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Впрочем, при всех своих достоинствах, Десна в первых двух турах после возобновления чемпионата совсем не впечатлила. Да, северяне победили Колос, но ковалёвцы доминировали, почти втрое превзойдя по показателю xG. Да, в ворота Шахтера удалось провести два гола, но их откровенно подарили – в первые 50 минут "горняки" возили подопечных Рябоконя об газон, забив трижды. В предыдущих встречах с чемпионом Десна выглядела гораздо более конкурентной. Из плюсов за эти два тура можно отметить только качественную реализацию (команда забивает из ничего), но в целом игра северян выглядела тревожно.

Кадровая ситуация

Александрия столкнулась сразу с двумя дисквалификациями основных футболистов – команде сегодня не помогут Дубра и Банада. Кроме того, в лазарете с травмой Ахилла лежит 37-летний Запорожан, однако в состав возвращается Вантух, пропускавший прошлый тур из-за условий аренды.

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У Десны единственной потерей остается Гуцуляк, но зато в общую группу вернулся Арвеладзе. Также Александр Рябоконь может рассчитывать на Коноплю, которого в предыдущем туре не позволял выпустить Шахтер.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Десна

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Шендрик, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Ситало

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Кузык – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Десна в текущем сезоне нанесла Александрии двух сухих поражения (0:3 и 0:2), но прямо сейчас трудно понять, в какой форме находятся соперники. Исключительно на бумаге северяне выглядят несколько сильнее – у них и с кадрами все интереснее, и голы присутствуют, и оборона с вратарем работают так, что команда пропустила на 10 голов меньше, чем ожидалось.

Александрия умеет грамотно закрываться и контратаковать, однако Десна в этом компоненте просто лучшая среди всех претендентов на серебро. Именно поэтому подопечных Александра Рябоконя можно назвать фаворитами встречи – хотя это очень условно. Команды примерно равны, и результат может быть любым. Прямо как в АПЛ!

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