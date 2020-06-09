"Подивився п'ять хвилин і більше не зміг": Косирін різко оцінив рівень УПЛ

Екс-нападник збірної України і Чорноморця Олександр Косирін поділився враженнями від перегляду матчів української Прем'єр-ліги.

"Якщо чесно, я вже давно не стежу за українським футболом. Бувало таке, що кілька разів починав дивитися певні ігри.

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Коли в Лізі Європи виступав Маріуполь, я почав дивитися його гру чемпіонату України з Олександрією. Подивився п'ять хвилин і більше не зміг, перемкнув. Це просто нецікаво. Мені не подобається, коли футболісти "пуляють" м'яч по полю", – наводить слова Косиріна footballfest.

Нагадаємо, Косирін виступав за цілу низку українських клубів, але найбільше запам'ятався виступами за одеський Чорноморець. Додамо, що Косирін входить до топ-10 бомбардирів УПЛ за всю історію.

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