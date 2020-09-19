Олександрія – Ворскла

Олександрійці шикарно стартували у новому чемпіонаті, розгромивши Маріуполь, однак вже у другому турі "жовто-чорні" зазнали виїзної поразки від Минаю. Обидва поєдинки сильно відрізнялись один від одного: проти азовців ми побачили потужний, куражний і організований колектив, який навіть за кадрових втрат в обороні прибиває незіграного суперника, а в Ужгороді у підопічних Володимира Шарана майже не було моментів – особливо в першому таймі. Все це наводить на роздуми, але поки що робити далекоглядні висновки щодо цієї команди зарано. Вона ще сама не знає свого рівня.

Ворскла стартувала з двох перемог над новачками УПЛ, розгромивши Рух (5:2) та прибивши Інгулець (2:0) у рідних стінах. Ці звитяги дозволили піднятися на перше місце в таблиці, однак у Юрія Максимова ейфорії не було – тренер попросив журналістів дати "покайфувати" п'ять днів і визнав, що матч проти петровців був дуже рівним. Дійсно, його підопічні нічого особливого у тому поєдинку не створили, однак і біля власних воріт мало що дозволили. З реалізацією теж все в порядку, та і загалом футбол ворсклян у перших турах сподобався – вони агресивно пресингували та домінували на чужій половині поля. Словом, сьогодні у Олександрії буде дуже складний матч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Скляр (Ворскла; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Васін, Пуцлін, Кане, Сапай – Степанюк, Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла не знала звитяг в Олександрії протягом трьох років, і сьогодні перервати серію буде дуже важко. "Жовто-чорні" вмотивовані на перемогу, а вдома у новому сезоні вони розгромили Маріуполь – та і з Минаєм нічого катастрофічного не сталося. Полтавці, однак, на ходу, у них хороший пресинг і дуже якісна реалізація. Словом, обидва суперники варті один одного, тож можна прогнозувати результативну нічию.

Інгулець – Десна

Інгулець у перших двох турах перемог не знав, однак зі всіх новачків продемонстрував найбільш змістовний футбол. Так, десь команді не вистачає класу і досвіду, однак загальна злагодженість системи відчувається – петровці непогано пресингують, осмислено атакують і навіть дозволяють собі якісну імпровізацію. Втім, в суперниках були середняки УПЛ – з СК Дніпро-1 підопічні Сергія Лавриненка розписали результативну нічию, а Ворсклі програли. Поки що дебютант УПЛ не витягує навіть такий рівень, а проти Десни буде ще складніше. В будь-якому разі, варто сподіватися на хороший матч, адже Інгулець дає бій усім.

Десна, схоже, буде одним із головних претендентів на бронзу. В першому турі чернігівці впевнено винесли Зорю (3:1), а у другому втримали нульову нічию з Динамо – і до перерви вони виглядали навіть гостріше. Втім, далі по курсу стоїть Вольфсбург, тож у поєдинку проти Інгульця тренерський штаб цілком може вдатися до експериментів, а команда ризикує не налаштуватися. Крім того, Олександр Рябоконь не може розраховувати на Філіппова – вчора нападник пройшов медогляд у бельгійському Сент-Труйдені. Все це не додає ігрової міцності, тож сьогоднішній матч стане певним маркером сили Десни. Якщо сіверяни впевнено зіграють проти Інгульця на тлі специфічних умов, то вони будуть готовими і до бронзи.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Козак (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Десна

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Ковальов, Квасний – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Хльобас, Картушов – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Оборона у Десни точно не зазнає змін, а у перших двох турах вона стримала Динамо та Зорю (пропустивши всього один гол). Навіть якщо Олександр Рябоконь вдасться до ротації та експериментів (а це буває нечасто), його команда буде сильніша за Інгулець – петровці поки що не змогли перемогти навіть кризовий СК Дніпро-1, не кажучи вже про Ворсклу. З огляду на ці обставини, можна прогнозувати впевнену перемогу сіверян.