Александрия – Ворскла

Александрийцы шикарно стартовали в новом чемпионате, разгромив Мариуполь, однако уже во втором туре "желто-черные" потерпели выездное поражение от Миная. Оба поединка сильно отличались друг от друга: против азовцев мы увидели мощный, куражный и организованный коллектив, который даже при кадровых потерях в обороне прибивает несыгранного соперника, а в Ужгороде у подопечных Владимира Шарана почти не было моментов – особенно в первом тайме. Всё это наводит на размышления, но пока делать далеко идущие выводы по этой команде рано. Она ещё сама не знает своего уровня.

Ворскла стартовала с двух побед над новичками УПЛ, разгромив Рух (5:2) и прибив Ингулец (2:0) в родных стенах. Эти победы позволили подняться на первое место в таблице, однако у Юрия Максимова эйфории не было – тренер попросил журналистов дать "покайфовать" пять дней и признал, что матч против петровцев был очень равным. Действительно, его подопечные ничего особенного в том поединке не создали, однако и у собственных ворот мало что позволили. С реализацией также всё в порядке, да и вообще футбол ворсклян в первых турах понравился – они агрессивно прессинговали и доминировали на чужой половине поля. Словом, сегодня у Александрии будет очень сложный матч.

Кадровая ситуация

Травмированные: Скляр (Ворскла; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ворскла

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Безбородько

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Васин, Пуцлин, Кане, Сапай – Степанюк, Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла не знала побед в Александрии в течение трёх лет, и сегодня прервать серию будет очень трудно. "Желто-черные" мотивированы на победу, а дома в новом сезоне они разгромили Мариуполь – да и с Минаем ничего катастрофического не случилось. Ворскла, однако, на ходу, у неё хороший прессинг и очень качественная реализация. Словом, оба соперника достойны друг друга, поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

Ингулец – Десна

Ингулец в первых двух турах побед не знал, однако из всех новичков продемонстрировал наиболее содержательный футбол. Да, где-то команде не хватает класса и опыта, однако общая слаженность системы чувствуется – петровцы неплохо прессингуют, осмысленно атакуют и даже позволяют себе качественную импровизацию. Впрочем, в соперниках были середняки УПЛ – с СК Днепр-1 подопечные Сергея Лавриненко расписали результативную ничью, а Ворскле проиграли. Пока дебютант УПЛ не вытягивает даже такой уровень, а против Десны будет ещё сложнее. В любом случае, стоит надеяться на хороший матч, ведь Ингулец даёт бой всем.

Десна, похоже, будет одним из главных претендентов на бронзу. В первом туре черниговцы уверенно вынесли Зарю (3:1), а во втором удержали нулевую ничью с Динамо – причём до перерыва они выглядели даже острее. Впрочем, дальше по курсу северян стоит Вольфсбург, поэтому в поединке против Ингульца тренерский штаб вполне может прибегнуть к экспериментам, а команда рискует не настроиться. Кроме того, Александр Рябоконь не может рассчитывать на Филиппова – вчера нападающий прошёл медосмотр в бельгийском Сент-Труйдене. Всё это не добавляет игровой прочности, поэтому сегодняшний поединок станет определенным маркером силы Десны. Если черниговцы уверенно сыграют против Ингульца на фоне спцифических условий, то они будут готовы и к бронзе.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Козак (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Десна

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Ковалёв, Квасный – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Хлёбас, Картушов – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Оборона у Десны точно не изменится, а в первых двух турах она сдержала Динамо и Зарю (пропустив всего один гол). Даже если Александр Рябоконь прибегнет к ротации и экспериментам (а это бывает нечасто), его команда будет сильнее Ингульца – петровцы пока не могут победить даже середняков типа кризисного СК Днепра-1, не говоря уже про уровень Ворсклы. Учитывая эти обстоятельства, можно прогнозировать уверенную победу северян.