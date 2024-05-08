"Колос продав Шахтарю Фесюна. Близько 3 млн євро там сума була, наскільки я пам'ятаю", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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Також зазначається, що гроші, отримані за трансфер Фесюна в Шахтар можуть бути використані на підсилення команди. Раніше вже з'являлась інформація, що "гірники" домовились про перехід голкіпера.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Фесюн провів за Колос 26 матчів, у яких пропустив 24 голи і в 12 поєдинках відстояв на нуль.

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