Шахтар придбав голкіпера клубу УПЛ за чималу суму, – Вацко
Голкіпер Колоса Кіріл Фесюн вже нібито став частиною Шахтаря.
"Колос продав Шахтарю Фесюна. Близько 3 млн євро там сума була, наскільки я пам'ятаю", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.
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Також зазначається, що гроші, отримані за трансфер Фесюна в Шахтар можуть бути використані на підсилення команди. Раніше вже з'являлась інформація, що "гірники" домовились про перехід голкіпера.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Фесюн провів за Колос 26 матчів, у яких пропустив 24 голи і в 12 поєдинках відстояв на нуль.
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