"Вважаю, гра була інтенсивною з великим пресингом з боку Ворскли й Інгульця. Була жива гра, принаймні, до вилучення в нашій команді. Було багато єдиноборств, динаміки. Ми тільки набираємося досвіду, це лише другий матч в УПЛ.

Перемога сенсаційного лідера УПЛ у відеоогляді поєдинку Ворскла – Інгулець – 2:0

Змістом гри до вилучення задоволений. Багато моментів ми створювали, але над реалізацією треба працювати. Все ж суперник досвідченіший. Хлопці грають багато років в УПЛ. У них точно більше досвіду, ніж у наших футболістів.

Вилучення? Все по справі. Арбітр так вирішив. Немає чого вигадувати і шукати причину, треба в собі розбиратися", – сказав Лавриненко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Інгулець програв поєдинок УПЛ проти Ворскли з рахунком 0:2. У попередньому матчі нового сезону підопічні Лавриненка зіграли внічию з СК Дніпро-1.

Ворскла впевнено перемогла Інгулець і очолила турнірну таблицю УПЛ