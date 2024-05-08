"Як з'явився варіант з Шерифом? Мені зателефонував один із керівників Шерифа і запропонував очолити клуб. Я довго не вагався і прийняв пропозицію. Мій тренерський штаб сформований із місцевих спеціалістів, які працювали у Шерифі ще до мого приходу.

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Були інші варіанти? З України ніяких пропозицій не було. Були варіанти із Казахстану і Грузії, але такої конкретики, як від Шерифа, не було. Тим паче Шериф багаторазовий чемпіон Молдови, постійний учасник єврокубків, тому вибір був для мене очевидний. Я довго не думав.

Як виїхав з України? Я комісований ще задовго до війни. Мені після футбольної кар’єри поставили діагноз – остеоартроз тазостегнового суглоба, мені повністю замінили суглоб і я не придатний до військової служби. Тому виїхав з нашої країни я законно", – поділився Гура в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Юрій Гура пропрацював 11 років у Олександрії, де був головним тренером у нижчих лігах, а також тренував молодіжні команди. У травні 2021-го фахівець очолив основу Олександрії. Під його керівництвом команда зіграла 33 матчі. Подробиць контракту Гури з Шерифом не розголошують.

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