Максимов назвав проблемну позицію Ворскли – це не завадило полтавцям несподівано очолити чемпіонат України
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поділився враженнями від перемоги в рамках 2-го туру проти Інгульця.
"Грали з дуже хорошою командою, згуртованою. Це колектив, який грає разом протягом не одного сезону. Вдячний, що забили в кінці першого тайму. Тому що в другому таймі нам було б ще важче.
Перемога сенсаційного лідера УПЛ у відеоогляді поєдинку Ворскла – Інгулець – 2:0
Могли б першими пропустити, взагалі програти. А так, слава богу, виграли. Дали деяким гравцям відпочити. Сподобалася кінцівка першого тайму і початок другого тайму. Інгулець грає в короткий і середній пас, згуртована команда.
Нам потрібен обов'язково опорний півзахисник. Є два гравці на цю позицію. Є Челядин молодий, але ще рано його пускати в бій. А так у нас Пуцлін, Скляр. Намагаємося Пердуту в центрі награвати. У нас всі флангові, а в центральній зоні потрібна людина з двома серцями, умінням відбирати", – поділився Максимов у коментарі YouTube-каналу Ворскли.
Нагадаємо, Ворскла впевнено переграла Інгулець (2:0) та тимчасово очолила турнірну таблицю чемпіонату України.
Ворскла впевнено перемогла Інгулець і очолила турнірну таблицю УПЛ