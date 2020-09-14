"Грали з дуже хорошою командою, згуртованою. Це колектив, який грає разом протягом не одного сезону. Вдячний, що забили в кінці першого тайму. Тому що в другому таймі нам було б ще важче.

Перемога сенсаційного лідера УПЛ у відеоогляді поєдинку Ворскла – Інгулець – 2:0

Могли б першими пропустити, взагалі програти. А так, слава богу, виграли. Дали деяким гравцям відпочити. Сподобалася кінцівка першого тайму і початок другого тайму. Інгулець грає в короткий і середній пас, згуртована команда.

Нам потрібен обов'язково опорний півзахисник. Є два гравці на цю позицію. Є Челядин молодий, але ще рано його пускати в бій. А так у нас Пуцлін, Скляр. Намагаємося Пердуту в центрі награвати. У нас всі флангові, а в центральній зоні потрібна людина з двома серцями, умінням відбирати", – поділився Максимов у коментарі YouTube-каналу Ворскли.

Нагадаємо, Ворскла впевнено переграла Інгулець (2:0) та тимчасово очолила турнірну таблицю чемпіонату України.

Ворскла впевнено перемогла Інгулець і очолила турнірну таблицю УПЛ