Захисник низки українських команд Павло Полегенько став гравцем чернігівської Десни, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Деталі угоди наразі не відомі, однак "сіверяни" вже встигли заявити 25-річного футболіста на наступний сезон. Виступатиме гравець у футболці під номером 3.

Нагадаємо, Полегенько – вихованець Динамо. Саме за київську команду він дебютував у професіональному футболі. Останнім клубом захисника був Маріуполь, який він покинув 1 серпня 2020 року. У минуло сезоні провів у складі азовців 22 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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