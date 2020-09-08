Контракт новачка розрахований на три роки, інформує офіційний сайт "жовто-чорних".

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Янчак виховувався у структурі Львова, а останні два сезони провів у словацьких клубах – Локомотиві Кошіце та Попраді. Цього літа 21-річний атакувальний півзахисник став вільним агентом, тому дістався Олександрії безкоштовно.

Додамо, що Янчак став першим повноцінним новачком команди Шарана у міжсезоння – раніше клуб викупив Максима Третьякова з ДАКа.

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