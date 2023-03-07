Осасуна опублікувала заяву, у якій висловила своє невдоволення діями рефері у поєдинку 24 туру Прімери проти Сельти (0:0).

Дуель завершилась безгольовою нічиєю, хоч забитий м'яч таки був. На 74 хвилині у воротах Сельти розписався Абде. Проте відеоасистент арбітра побачив офсайд в Есекіля Авіли.

Осасуна розписала нічию з Сельтою, не зумівши піднятись до зони єврокубків

Осасуна після поєдинку опублікувала заяву про невдоволення суддівством, вимагаючи пояснень щодо скасованого гола. А все через те, що на зображеннях, які продемонстрував VAR, за точку відліку беруться лікоть Авіли та плече гравця суперників.

"Осасуна просить роз'яснень від Технічного комітету арбітрів щодо гола Абде, який не зарахували у матчі проти Сельти. Запропоноване VAR зображення позиції Авіли жодним чином не доводить нібито неправильне положення нападника у грі. Саме тому клуб вимагатиме офіційних пояснень від арбітрів, щоб з'ясувати, чи була, як видається, допущена серйозна помилка у використанні технології, яка завдала помітної шкоди", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, це вже другий великий скандал у Прімері через роботу VAR за останній місяць. Раніше Кадіс вимагав частково переграти матч і призупинити чемпіонат, адже Ельче забив гол з офсайду, який відеоасистент не помітив.

Реал розписав нічию з Бетісом, відпустивши Барселону в шалений відрив у Ла Лізі