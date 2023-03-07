Осасуна опубликовала заявление, в котором выразила свое недовольство действиями рефери в поединке 24 тура Примеры против Сельты (0:0).

Дуэль завершилась безголевой ничьей, хотя забитый мяч был. На 74-й минуте в воротах Сельты расписался Абде. Однако видеоассистент арбитра увидел офсайд у Эсекиля Авилы.

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Осасуна после поединка опубликовала заявление о недовольстве судейством, требуя объяснений по отмененному голу. А все потому, что на изображениях, которые продемонстрировал VAR, за точку отсчета берутся локоть Авилы и плечо игрока соперников.

"Осасуна просит разъяснений от Технического комитета арбитров по поводу гола Абде, который не засчитали в матче против Сельты. Предложенное VAR изображение позиции Авилы никоим образом не доказывает якобы неправильное положение нападающего в игре. Именно поэтому клуб потребует официальных объяснений от арбитров, чтобы выяснить, была ли допущена серьезная ошибка в использовании технологии, которая нанесла заметный ущерб", – говорится в заявлении.

Напомним, это уже второй крупный скандал в Примере из-за работы VAR за последний месяц. Раньше Кадис потребовал частично переиграть матч и приостановить чемпионат, ведь Эльче забил гол из офсайда, который видеоассистент не заметил.

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