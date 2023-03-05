Бетіс в рамках 24-го туру Ла Ліги добився сенсаційної нічиєї в домашці проти мадридського Реала (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Реал зазнав чергового провалу за 10 днів до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

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Андрій Лунін у центральному матчі 24-го туру Ла Ліги не потрапив навіть у заявку "вершкових". Ні, справа не у відсутності бажання грати чи необхідності відпочити перед Ліверпулем – український голкіпер пропустив останнє тренування через гастроентерит. Замість нього місце у рамці Реала зайняв Куртуа.

Поєдинок на Беніто Вільямарін проти Бетіса обіцяв бути непростим. Так і вийшло. У першому таймі Бетіс мало що дозволяв біля власних воріт, залишаючи гранду доволі сміттєві моменти на кшталт дальніх ударів.

За даний період часу можна пригадати буквально півтора небезпечних епізоди у виконанні "бланкос" – на 13-й хвилині Бензема забив прямим ударом зі штрафного, однак гол не зарахували через рикошет від Рюдігера. М'яч влучив йому в руку й лише тоді полетів у дев'ятку. На 32-й же хвилині Вальверде підхопив м'яч за межами карного майданчика й вистрілив метрів з 26-ти. Над поперечиною!

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Бетіс міг забивати ще на 9-й хвилині внаслідок лонгшоту Переса. Айозе спрямував сферу прямо під поперечку, однак Куртуа парирував. На жаль для господарів, це був єдиний момент "вердібланкос" до перерви. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Старт другого тайму виявився набагато цікавішим. Бетіс і Реал влаштували ефектний розмін моментами. Так, вже за кільканадцять секунд після відновлення гри Руйбаль Гарсія вистрілив з правого краю штрафного – удар виявився важким, тож Куртуа просто відбив його. Всього за дві хвилини Мадрид відповів вриванням Вінісіуса на лівий край штрафного з пасом на Бензема. Карім завершував у дотик, але Браво виручив андалусійців!

На 53-й хвилині Бетіс змарнував найкращий шанс відкрити рахунок – це Борха Іглесіас отримав пас на лівий кут воротарського. Залишилось тільки переграти Куртуа, однак Тібо плечем парирував його удар! "Вершкові" одразу ж провели контрвипад з вриванням Родріго в штрафний. Бразилець вклав на газон Песселью, але потім виконав невдалий пас на Бензема. Ще за хвилину з дистанції бахнув Вальверде – Браво дістав сферу з-під поперечки.

Свою найкращу нагоду вийти вперед підопічні Карло Анчелотті змарнували на 61-й хвилині. Вальверде протягнув м'яч через центр, обігрався з Васкесом і прострілив на лінію воротарського. Туди прибіг Родріго, який завдав потужного удару в дотик – і не влучив у ворота! М'яч пролетів над ними.

У Бетіса поступово зникла контргра. Тиск Реала посилився. Наступну серію моментів гості провели на 70-х хвилинах. Себальйос стріляв з меж штрафного у правий нижній кут (трохи неточно), Вінісіус метрів з 13-ти бахнув з лету (Браво врятував), а Начо після подачі з кутового пробивав головою впритул (і знову Браво виручив).

В останні 20 хвилин мадридці продовжували чинити тиск, але у дійсно небезпечний епізод він так і не вилився. Луїс Енріке у компенсований час ще й міг покарати "бланкос" за марнотратство, але його лонгшот пройшов повз лівий кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої розрив між Барсою і Реалом збільшився до дев'яти очок! Бетіс же наблизився до зони ЛЧ на відстань трьох залікових балів.

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