Іспанський Кадіс опублікував заяву, у якій висловив невдоволення суддівством та бажання тимчасово призупинити Прімеру.

16 січня Кадіс приймав Ельче в 17-му турі першості, дуель завершилась із рахунком 1:1. Проте господарі вважають, що візаві забили гол з офсайду, який VAR не помітив.

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В офіційній заяві "Жовта субмарина" повідомила, що подає апеляцію до Спортивного адміністративного суду, бажає часткового перегравання матчу з 81 хвилини, а також вимагає тимчасового призупинення Ла Ліги, допоки компетентні органи не розглянуть їхню справу.

"Зіткнувшись із бездіяльністю Федерації футболу Іспанії, Кадіс вимагає призупинити чемпіонат, допоки федерація не розгляне справу відкрито із залученням інших компетентних органів, зважаючи на наше тверде переконання в тому, що вжиття такого заходу допоможе запобігти збільшенню подальшої шкоди щодо Кадіса", – йдеться у прес-релізі.

Наразі команда з однойменного міста йде 16-ю у турнірній таблиці Прімери (25 очок), Ельче застряг на останній сходинці з 9 пунктами.

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