Осасуна і Сельта в рамках завершального матчу 24-го туру Ла Ліги переможця не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24",

Поєдинок у Памплоні між Осасуною та Сельтою мав важливе значення для обох команд. Господарі у випадку перемоги наздогнали б Райо Вальєкано, який йшов на сьомій позиції, а от гості боролись за виживання. Від зони вильоту їх відділяли всього два очки.

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Відповідальність тиснула на команди, що вилилось у дуже нудний поєдинок. За показником очікуваних голів до 88-ї хвилини команди не змогли награти навіть 0,5 xG, причому в другому таймі довгий час взагалі нічого не відбувалось. Памплонці мали 0,01 xG, галісійці – 0,06.

На 89-й хвилині Осасуна могла вирвати перемогу: Мой Гомес виконав навіс з глибини на правий кут воротарського, Кіке Барха скинув м'яч Ібаньєса а той головою пробив з кількох метрів – Вільяр парирував! Покарати суперника за марнотратство Сельта не зуміла, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Осасуна продовжила безпрограшну серію у домашніх матчах проти Сельти в Ла Лізі у ХХІ столітті (3 нічиї, 2 перемоги), причому в чотирьох зустрічах наваррці зіграли на нуль. Навряд чи це заспокоїло Ягобо Арасате – памплонці залишились у двох очках від зони Ліги конференцій. Галісійці відірвались від трійки аутсайдерів всього на три залікових бали.

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