Євро-2020: Нідерланди на виїзді перемогли Німеччину у неймовірному матчі з шістьма голами

Матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 між збірними Німеччини та Нідерландів завершився красивою перемогою "ораньє" (2:4).

Команди розпочали у невисокому темпі, але моменти стали виникати з перших хвилин. Дещо активнішими на старті виглядали Нідерланди, які високо пресингували, однак перший реальний шанс відзначитись змарнували німці – це Кроос на 6-й хвилині неточно пробив з-за меж штрафного. Голландці могли відкрити рахунок на 8-й після зміщення Депая на лінію штрафного та потужного удару, однак Нойєр парирував. Покарання за марнотратство прийшло вже за хвилину: Клостерманн отримав передачу, вийшов практично віч-на-віч із Сілессеном і пробив точно у нього, а Гнабрі зіграв на добиванні – 1:0!

Після цього німці відверто перехопили ініціативу, хоча гольових моментів з гри практично не виникало. Натомість, на 15-й хвилині зі штрафного міг відзначитись Кроос, однак м'яч після його пострілу пролетів над поперечкою. Нідерланди в середині тайму відповідали лише кросами та стандартами, які головою регулярно замикав Де Лігт – втім, лише один його удар на 22-й хвилині претендував на звання небезпечного. Завершив першу половину тайму прорив Гнабрі по лівому напівфлангу на 26-й, однак Серж замість руху до воріт спробував перекинути Сілессена з дальньої дистанції. Вийшло вкрай невдало.

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Наступні 15 хвилин не подарували вболівальникам чогось цікавого. Німці прагматично закривали зони на своїй частині поля, а голландці безрезультатно намагалися сконструювати бодай щось гостре. Виходило не дуже: "ораньє" аж на 40-й хвилині зуміли створити щось схоже на момент – це Депай виграв позицію та головою замкнув подачу Де Роона, але вийшло значно вище воріт. Відповідь "маншанфта" на 42-й хвилині ледь не завершилась голом: Кроос протягнув м'яч у зону перед штрафним та якимось дивом проштовхнув передачу на правий край у ноги Ройсу, а той, опинившись прямо перед Сілессеном, потужно пробив – Яспер парирував! Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Німеччини.

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На старті другого тайму почалися гойдалки, в яких трішки гостріше виглядали німці. Господарі могли подвоїти свою перевагу вже на 50-й хвилині після прострілу Гнабрі, який Де Лігт ледь не зрізав у власні ворота. Голландці відповіли ударом Думфріса з лінії штрафного в руки Нойєру, а підопічні Льова на 53-й хвилині запороли набагато цыкавыший епізод – Клостерманн прорвався по лівому напівфлангу та покотив на дальню стійку Вернеру, але Де Лігт знову вибив передачу. Відповідь Нідерландів прийшла через три хвилини: Думфріс пробігся правим флангом та прострілив на Депая, той скинув м'яч на лінію карного майданчика під удар Вейналдуму, а Джіні потужно пробив – Нойєр парирував!

Поступово контратаки збірної Нідерландів ставали все більш швидкими. У Німеччини увесь захист тріщав по швах, тож гол "ораньє" на 59-й хвилині не здивував. Все вийшло дуже просто: Бабел прорвався лівим флангом та прострілив у штрафний, Та не дотягнувся до м'яча при перехопленні, а Де Йонг, випередивши Шульца, прийняв передачу й опинився прямо перед Нойєром; далі Френкі вклав Мануеля на газон і пробив у порожній кут – 1:1!

На 66-й же гості взагалі вийшли уперед. Все почалося з подачі з кутового, яку ван Дейк замкнув потужним ударом головою. Нойєр парирував, але Депай, підхопивши м'яч на лівому краю штрафного, прострілив з-під Шульца вздовж воріт на Бабеля. Раян залишалося тільки замикати, однак замість нього це зробив центрбек господарів Йонатан Та – 1:2!

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Втім, німці доволі швидко відігралися з пенальті, справедливість якого доволі сумнівна. Шульц на 71-й хвилині прострілив, м'яч після відскоку влучив у руку Де Лігту, однак це не було схоже на свідому гру кінцівкою; крім того, Шульц ще до прострілу перебував у офсайді, а відскок стався після його ж дотику рукою. Арбітр був невблаганним, а Кроос з "точки" впевнено переграв Сілессена – 2:2!

Нідерланди не збиралися миритися з нічийним рахунком: вже на 74-й Мален замикав подачу Бабела ударом головою з кількох метрів з рикошетом від Та – Нойєр спіймав м'яч. На 78-й же Бабел потужно пробив з-за меж карного майданчика, але м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою! Гості продовжили тиснути, високо накриваючи суперника – і на 79-й хвилині це принесло успіх! Депай виконав блискучу розрізну передачу у штрафний на Вейналдума, той віддав поперечний пас на Малена, а Доніелл пробив практично порожні ворота – 2:3!

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Здавалося, тепер Німеччина піде всіма силами уперед, але сил на фінальний штурм у господарів не залишилось. Нідерланди впевнено тримали свої ворота на замку, небезпечно контратакували, а вже у компенсований час забили четвертий гол – це Депай розігнав контрвипад по лівому флангу та віддав своєчасну передачу на Вейналдума, а той переграв Нойєра у ближньому бою! Це була перемога.

Таким чином, Нідерланди набрали шість очок у турнірнірй таблиці групи С, займаючи третю позицію й наблизившись до другої Німеччини на відстань трьох залікових балів. При цьому в "ораньє" залишається гра у запасі, а очолює групу збірна Північної Ірландії.

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