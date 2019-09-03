Куман став на захист Де Лігта, якого розкритикували за невдалий старт у Ювентусі

Головний тренер збірної Нідерландів не хвилюється за свого зіркового підопічного.

"Через що піднявся галас? Я можу показати, якими були відгуки преси після мого дебюту за Барселону. Ми програли 0:2, і всюди написали: "І кого ми купили?"

"Не отримував натяків на те, що залишуся на лавці запасних": Де Лігт не очікував, що не зіграє в першому турі Серії А

Я намагаюся додавати своїм гравцям впевненості, тому у нас нічого не зміниться. Де Лігт буде грати на позиції правого центрального захисника", – наводить слова Кумана ESPN.

Дешам знайшов заміну травмованому Погба на матчі відбору Євро-2020

Новачок Ювентуса отримав чимало критики від вболівальників та преси за невдалу гру у матчах міжсезоння та перших турах Серії А. Нагадаємо, що туринці заплатили Аяксу за центрбека 75 млн євро плюс 10,5 млн бонусами.