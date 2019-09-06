Евро-2020: Нидерланды на выезде победили Германию в невероятном матче с шестью голами

Матч 5-го тура квалификации Евро-2020 между сборными Германии и Нидерландов завершился красивой победой "оранье" (2:4).

Команды начали в невысоком темпе, но моменты стали возникать с первых минут. Несколько активнее на старте выглядели Нидерланды, которые высоко прессинговали, однако первый реальный шанс отличиться упустили немцы – это Кроос на 6-й минуте неточно пробил из-за пределов штрафной. Голландцы могли открыть счёт на 8-й после смещения Депая на линию штрафной и мощного удара, однако Нойер парировал. Наказание за расточительность пришло уже через минуту: Клостерманн получил передачу, вышел практически один на один с Силессеном и пробил точно в него, а Гнабри сыграл на добивании – 1:0!

После этого немцы откровенно перехватили инициативу, хотя голевых моментов с игры практически не возникало. Зато на 15-й минуте со штрафного мог отличиться Кроос, однако мяч после его выстрела пролетел над перекладиной. Нидерланды в середине тайма отвечали только кроссами и стандартами, которые головой регулярно замыкал Де Лигт – впрочем, лишь один его удар на 22-й минуте может претендовать на звание опасного. Завершил первую половину тайма прорыв Гнабри по левому полуфлангу на 26-й, однако Серж вместо движения к воротам попытался перебросить Силессена с дальней дистанции. Получилось крайне неудачно.

Следующие 15 минут не подарили болельщикам чего-нибудь интересного. Немцы прагматично закрывали зоны на своей части поля, а голландцы тщетно пытались сконструировать хоть что-то острое. "Оранье" аж на 40-й минуте сумели организовать нечто похожее на момент – это Депай выиграл позицию и головою замкнул подачу Де Роона, но получилось значительно выше ворот. Ответ "маншанфта" на 42-й минуте едва не завершился голом: Кроос протащил мяч в зону перед штрафной и каким-то чудом прокинул передачу на правый край в ноги Ройсу, а тот, оказавшись прямо перед Силессеном, мощно пробил – Яспер парировал! В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Германии.

На старте второго тайма начались качели, в которых немного острее віглядели немцы. Хозяева могли удвоить своё преимущество в счёте уже на 50-й минуте после прострела Гнабри, который Де Лигт едва не срезал в свои ворота. Голландцы ответили ударом Думфриса с линии штрафной в руки Нойеру, а подопечные Лёва на 53-й минуте запороли еще более интересный эпизод – Клостерманн прорвался по левому полуфлангу и прострелил на дальнюю штангу Вернеру, но Де Лигт снова выбил передачу. Ответ Нидерландов пришёл через три минуты: Думфрис пробежал по правому флангу и прострелил на Депая, тот сбросил мяч на линию штрафной под удар Вейналдуму, а Джинни мощно пробил – Нойер парировал!

Постепенно контратаки сборной Нидерландов становились всё более быстрыми. У Германии вся защиту трещал по швам, поэтому гол "оранье" на 59-й минуте не удивил. Всё получилось очень просто: Бабел прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, Та не дотянулся до мяча при перехвате, а Де Йонг, опередив Шульца, принял передачу и оказался прямо перед Нойером; дальше Фрэнки уложил Мануэля на газон и пробил в пустой угол – 1:1!

На 66-й же гости вообще вышли вперёд. Всё началось с подачи с углового, которую ван Дейк замкнул мощным ударом головой. Нойер парировал, но Депай, подхватив мяч на левом краю штрафной, прострелил из-под Шульца вдоль ворот на Бабеля. Райану оставалось только замикать, однако вместо него это сделал центрбэк хозяев Ионаиан Та – 1:2!

Впрочем, немцы довольно быстро отыгрались с пенальти, справедливость которого довольно сомнительна. Шульц на 71-й минуте прострелил, мяч после отскока попал в руку Де Лигту, однако это не было похоже на сознательную игру концовкой; кроме того, Шульц находился в офсайде, а отскок произошёл после его же касания рукой. Арбитр был неумолим, а Кроос с "точки" уверенно переиграл Силессена – 2:2!

Нидерланды не собирались мириться с ничейным счётом: уже на 74-й Мален замыкал подачу Бабела ударом головой с нескольких метров с рикошетом от Та – Нойер поймал мяч. На 78-й же Бабел мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней штангой! Гости продолжили давить, высоко накрывая соперника – и на 79-й минуте это принесло успех! Депай исполнил блестящую разрезную передачу в штрафную на Вейналдума, тот отдал поперечный пас на Малена, а Дониелл пробил практически пустые ворота – 2:3!

Казалось, теперь Германия пойдёт всеми силами вперед, но сил на финальный штурм у хозяев не осталось. Нидерланды уверенно держали свои ворота на замке, опасно контратаковали, а уже в компенсированное время забили четвёртый гол – это Депай разогнал контрвыпад по левому флангу и отдал своевременную передачу на Вейналдума, а тот переиграл Нойера в ближнем бою! Это была победа.

Таким образом, Нидерланды набрали шесть очков в турнирниой таблице группы С, занимая третье место и приблизившись ко второй Германии на расстояние трёх зачетных баллов. При этом у "оранье" остаётся игра в запасе, а возглавляет группу сборная Северной Ирландии.