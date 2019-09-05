Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з п'ятого туру кваліфікації до Євро-2020. Класика у Гамбурзі, конкуренти України в Белграді та матчі топів – в нашому анонсі.

Четверта серія статусного протистояння

Німеччина – Нідерланди

6 вересня, 21:45. Гамбург, Фолькспаркштадіон

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстовий онлайн на сайті "Футбол 24"

Німеччина та Нідерланди зустрінуться вчетверте протягом року: восени 2018-го суперники двічі мірялися силами в Лізі націй, а навесні 2019-го зіграли в рамках відбору до Євро.

Бундестім видужує, і найкраще це можна прослідкувати крізь поєдинки з голландцями. Після провального чемпіонату світу Німеччина розгромно поступилася принциповому супернику на виїзді, потім у листопаді розписала нічию, не зовсім справедливо втративши на останніх хвилинах домашню перемогу, а в новому році обіграла "ораньє" в Амстердамі. Йоахім Льов освіжив склад, додав цікавих ідей, зробив гру команди різкішою та непередбачуванішою. Два попередні поєдинки проти Нідерландів німці виграли схемами 3-4-3, 3-4-1-2.

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Поки Німеччина в червні громила аутсайдерів відбору, Рональд Куман зі своїми підопічними грав у фінальній частині Ліги націй. Успіхи там посередні – хороша гра з англійцями та безпомічність проти Португалії. Словом, титул голландці не завоювали, а от Маттейс де Лігт після розмови з Роналду не зміг відмовитися від переходу в Ювентус. На старті сезону молодий талант, на жаль, не вражає. Як і його екс-партнер по Аяксу Френкі де Йонг, який поки що чужий у грі Барселони. Збірна – можливість для них отримати новий імпульс.

Ніхто не сумнівається, що Німеччина та Нідерланди вийдуть на Євро-2020 з двох перших місць у групі С. Однак "ораньє" ризикуватимуть, програючи другий матч німцям, адже попереду в них ще 6 осінніх поєдинків, коли майже всі збірники будуть в шаленому єврокубковому графіку. А Північна Ірландія тим часом набрала максимум очок в 4-х матчах з аутсайдерами.

Дуель суперників України – сподіваємося на позитив

Сербія – Португалія

7 вересня, 21:45. Белград, Райко Мітіч

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстовий онлайн на сайті "Футбол 24"

Збірна України в статусі лідера відбірної групи B їде в Литву, а наші головні конкуренти зіграють між собою в Белграді – Сербія приймає Португалію.

Піренейці після двох домашніх матчів посідають передостаннє місце у квінтеті. Вони ще не перемагали в цій кваліфікації – Україна та Сербія грамотно вистояли в гостях у Португалії. До Фернанду Сантуша вже почали виникати питання, але в червні його команда виграла Лігу націй і солідно виглядала на фоні топ-збірних. Отже, чинні чемпіони Європи все одно в фаворитах нашої групи, попереду ще багато ігор, але вже з суботнього поєдинку потрібно починати перемагати. Цікаво, як інтегрується у склад найдорожчий тінейджер цього літа – 126-мільйонний Жоау Феліш.

Сербія зганьбилася у Львові, отримавши 5 "сухих" голів від України. Тепер для неї кожен наступний матч проти прямих конкурентів перетворюється на фінал – програвати Португалії не можна. Невдалий старт у відборі спонукав місцеву федерацію змінити головного тренера – команду очолив Любіша Тумбаковіч. Для балканської збірної з таким підбором виконавців не годиться пролітати повз чемпіонат Європи, на який виходить половина континенту. Форвард Реала, хавбек МЮ, зірка Лаціо, лідери Айнтрахта та Аякса – ці хлопці ще можуть втрутитися в боротьбу за вихід з групи, якщо новий наставник знайде ідеальне поєднання.

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За кого вболівати Україні? Найкращий варіант – поразка Сербії. У нас вже є перед нею солідний гандикап за очними матчами. Якщо "орли" програють Португалії, а Україна двічі здолає Литву, вони не зможуть нас дістати в турнірній таблиці (хіба що розгромлять "синьо-жовтих" вдома з різницею в 5 голів). А це означає – гарантія другого місця для команди Шевченка.

"Динамівська" битва хороших друзів

Словенія – Польща

6 вересня, 21:45. Любляна, Стожице

Телетрансляція на каналі "Футбол 1"

Легіонери київського Динамо отримали виклики у свої національні збірні: Беньямін Вербіч поїхав у головну команду Словенії, а Томаш Кендзьора відбув у розташування Кадри. У п'ятницю вони можуть зіграти один проти одного у кваліфікації до Євро-2020. Буквально один проти одного – лівий вінгер проти правого захисника.

Польща розриває всіх у рівній на перший погляд групі G – 12 очок у 4-х турах. Дуже солідний результат, хоча гра не завжди була настільки впевненою. Кендзьора має стабільне місце в старті, тому повинен знову з'явитися з перших хвилин.

У Словенії ситуація значно складніша – лише одна перемога в 4-х матчах. Домашня нічия з Північною Македонією вдарила по перспективах команди, а влітку без травмованого Вербіча словенці програли прямому конкуренту Австрії. Здоровий Беньямін повинен зіграти з поляками в старті.

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Хто з топів втратить очки?

Вірменія – Італія

5 вересня, 19:00. Єреван, Республіканський стадіон

Румунія – Іспанія

5 вересня, 21:45. Бухарест, Національний стадіон

Сан-Марино – Бельгія

6 вересня, 21:45. Серравалле, Олімпіко

Словаччина – Хорватія

6 вересня, 21:45. Трнава, Міська арена

Англія – Болгарія

7 вересня, 19:00. Лондон, Вемблі

Франція – Албанія

7 вересня, 21:45. Париж, Стад де Франс

Найскладніший матч у Хорватії – виїзд до Словаччини, яка на старті відбору переграла лідера групи Е Угорщину. До того ж самі хорвати у цій кваліфікації виглядають не дуже впевнено.

Пристойний суперник в Іспанії. Щоправда, Румунія поки що здолала тільки Мальту з Фарерами та не показала, завдяки чому вона може вийти з групи F.

Схожа ситуація в опонента Франції – Албанія тримається під лідерами завдяки "обов'язковим" перемогам. Дідьє Дешам має кадрові проблеми – травми кількох лідерів.

Англія пофеєрила в перших турах – 10:1 за два матчі з Чехією та Чорногорією. Тепер гра з аутсайдером Болгарією. "Три леви" на ходу, тому обійдуться без неприємних сюрпризів.

Бельгія та Італія йдуть зі стовідсотковими показниками – по 12 очок. Виїзди в них не найважчі: "червоні дияволи" отримають екскурсію в Сан-Марино, а "скуадра адзурра" подивиться Кавказ і зустрінеться з нестабільною Вірменією.