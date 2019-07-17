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"Після слів Фергі я просидів на заправці півтори години": брутальний Яп Стам, який з Шевченком програв легендарний фінал

12:00 333 Читать на русском
"Після слів Фергі я просидів на заправці півтори години": брутальний Яп Стам, який з Шевченком програв легендарний фінал
Яп Стам у Манчестер Юнайтед / Goal
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

Його брутальні підкати пам'ятають досі, а сам він вважається одним із найколоритніших захисників в історії футболу. "Футбол 24" розповідає про Япа Стама, який сьогодні святкує 47-річчя.

Найкращий захисник Ліги чемпіонів та невід'ємна частина великого Манчестер Юнайтед. Таких футболістів, як він, зараз одиниці – попри свою брутальність, яка інколи перетворювалась у грубість, він вважається одним із найхаризматичніших гравців. Він нікого не боявся – ті ж Патрік Вієйра та Златан Ібрагімовіч добре пам'ятають його підкати та страшенний погляд. Все це – про Япа Стама, якого також називають Скелею з Кампена.

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Майбутня зірка світового футболу з'явився на світ у 1972 році в місті Кампен. Розпочинав займатися видом спорту №1 у команді рідного міста, а в 20-річному віці дебютував на професіональному рівні у складі Зволле, після чого були ще й Камбюр та Віллем II. В 1996-му перейшов у ПСВ та вийшов на новий рівень – перші титули (чемпіонство, Кубок та Суперкубок Нідерландів), а також звання найкращого футболіста країни. Не дивно, що на нього звернули увагу імениті клуби – Яп Стам у 1998-му став найдорожчим на той момент гравцем з Нідерландів та найдорожчим захисником світу, перейшовши в Манчестер Юнайтед за 36 млн гульденів (близько 17 млн євро). Зараз така сума видається смішною, але 20 років тому це були дуже серйозні гроші.

"Я завжди мріяв грати у Манчестер Юнайтед та міг перейти до лав манкуніанців роком раніше, проте вирішив залишитись у ПСВ, оскільки був ще надто молодим для АПЛ. Звісно, я ризикував, адже Фергюсон за той час міг підписати іншого захисника і забути про мене. Однак мені пощастило і все в підсумку склалося якнайкраще", – згадував згодом Яп Стам.

Саме в МЮ захисник розкрився повністю та став по-справжньому тим, яким ми його пам'ятаємо – брутальним здорованем, що наводив страх на суперників. Попри свої габарити (191 сантиметр зросту) Стам відзначався вмінням відмінно обирати позицію, та читати гру а також, що цілком логічно, був королем верхових єдиноборств.

Рой Кін, Петер Шмейхель, Раян Гіггз, Пол Скоулз, Девід Бекхем – під крилом Алекса Фергюсона зібралась шикарна банда неординарних особистостей, у яку вдало вписався і наш герой. На Туманному Альбіоні голландець застав золоті часи МЮ – команда тричі поспіль стала чемпіоном країни, а також здобула історичний требл в сезоні 1998/99, який був дебютним для захисника в новій комаді. Стам грав і в знаменитому фіналі Ліги чемпіонів проти Баварії, щоправда, не він став героєм вечора – тоді погоду робили Тедді Шерінгем та Уле Гуннар Сульшер. Легендарний кіпер манкуніанців Петер Шмейхель назвав Стама найкращим захисником, з яким йому довелося грати, хоча вони провели разом лише один сезон.

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"Фінал на Камп Ноу проти Баварії був неймовірним. На 90-й хвилині я поглянув на табло і усвідомив, що шансів на порятунок практично немає, адже ми поступалися, а Баварія небезпечно контратакувала. На щастя, тренер зробив вдалі заміни і ми зуміли вирвати перемогу. Я був радий за Сульшера – мого сусіда по кімнаті, який завжди вдало виходив на заміни.

Він хотів грати завжди, але в такій команді, як МЮ, це неможливо. Його можна вважати прикладом за ставлення до роботи, тому, безумовно, Уле заслужив цю хвилину слави у своїй кар'єрі" – сказав Стам в одному з інтерв'ю.

Перші два сезони "Скеля" вважався безапеляційним гравцем основи Манчестер Юнайтед – Алекс Фергюсон довіряв кремезному захиснику, який навіть отримав новий 5-річний контракт, проте все змінилось в кампанії 2000/01. Безумовно, вплинула травма ахілла, через яку Стам змушений був пропустити декілька місяців. У той же час вийшла автобіографія голландця "Віч-на-віч", у якій описувались, зокрема, атмосфера у роздягальні МЮ, а також деякі аспекти переходу гравця з ПСВ в Англію. Британські таблоїди із задоволенням взялися за цю тему – Стама навіть звинуватили у розголошенні деяких клубних секретів. За чутками, серу Алексу не сподобались деякі речі, викладені в книзі, що і стало однією з причин трансферу захисника. Втім, пізніше як тренер, так і гравець спростували ці плітки.

Фатальна розмова, під час якої САФ повідомив підопічному про його відхід з команди, відбулася на одній із автозаправок Манчестера. "Це був грім серед ясного неба, адже я збирався залишитись в команді ще на декілька років. Я не міг погодитися з цим рішенням клубу, але частково міг зрозуміти його. Після слів Фергюсона, який для мене залишився геніальним менеджером на все життя, я просидів на тій заправці ще півтори години", – пригадав Стам.

До слова, сам сер Алекс згодом зізнався, що рішення відпустити голландця стало однією з найбільших помилок у його кар'єрі. "Стам отримав травму та пропустив декілька місяців. Зізнаюсь, я думав, що він вже не вийде на свій звичний рівень. Коли до нас звернувся Лаціо та запропонував 16,5 млн фунтів, я подумав, що це остання нагода отримати такі гроші за захисника, якому незабаром виповниться 30. Втім, своїми вражаючими виступами у Римі Стам довів, що я дуже помилився. Напевне, мені слід було почекати, доки він набере форму", – розповідав Фергюсон. Легендарного тренера можна зрозуміти, адже саме після відходу Стама в захисті МЮ розпочалась катастрофа, яка припинилася лише через декілька років після формування тандему Ріо Фердінанд – Неманья Відіч.

127 матчів та 1 гол, 3 чемпіонства, Кубок Англії, Ліга чемпіонів, переможець ЛЧ,володар Міжконтинентального Кубка та статус одного з найкращих захисників Прем'єр-ліги – таким був трирічний доробок Стама в Англії, який завершився переходом в тоді ще могутній Лаціо.

Сам голландець з теплотою пригадує італійський етап кар'єри. "Звісно, у складі Лаціо та Мілана я виграв менше титулів, ніж з Манчестер Юнайтед, але я думаю, що саме в Італії демонстрував найкращий футбол у кар'єрі. Завжди приємно згадувати цей етап – як ігровий, так і життєвий", – зізнався Стам.

Проте в Італії захисник вляпався у серйозний скандал. Вже у жовтні 2001 року (за кілька місяців після переїзду на Апенніни) у крові голландця виявили сліди забороненого препарату нандролону та дискваліфікували на 4 місяці. Багато хто б зламався, але не Стам. Відсидівши дискваліфікацію, "Скеля" відвоював своє місце у складі, а з часом почав грати на позиції правого захисника – неймовірно, враховуючи його габарити!

Сталевий характер Стама знадобився йому у той нелегкий період.

Коли я щось роблю – я стараюсь робити це добре. Так було зі мною в школі електроніки, так само і вдома. Коли я ремонтую якусь річ, а вона після цього не працює – я злюсь настільки, що до мене бояться підходити ще мінімум годину. Такі ж вимоги я висуваю собі і на футбольному полі.

Фінансова криза змусила "орлів" продавати всіх лідерів, серед яких опинився і голландський гренадер. Після трьох років у Вічному місті та виграшу Кубка Італії Стам підписав контракт з Міланом, ставши одноклубником Андрія Шевченка.

У складі "россонері" голландець провів лише півтора року, проте встиг ще раз зіграти у фіналі ЛЧ – той самий Стамбул і феєричний камбек Ліверпуля. До слова, той поєдинок захисник відіграв від свистка до свистка. Цікаво, що саме про фінал 2005-го Стам згадує більше, ніж про тріумфальний поєдинок у складі МЮ.

"Я не можу зрозуміти, як ми примудрились програти Ліверпулю, адже повністю контролювали хід гри та забили тричі. Цей матч – найгірший момент моєї кар'єри. Навіть зараз я не можу дивитись матчі Ліверпуля, адже вони повертають мене в той клятий день".

Далі було повернення в Нідерланди – на початку 2006-го Стам підписав контракт з Аяксом та одразу став капітаном команди. Втім, вже у жовтні наступного року "Скеля" завершив кар'єру, мотивувавши таке рішення травмами як, так і відсутністю бажання грати. За іронією долі, останній свій поєдинок захисник не дограв через пошкодження (20 жовтня 2007 року проти Неймегена).

У національній команді Нідерландів Стам тричі грав у півфіналах великих турнірів (ЧС-1998, Євро-2000 та Євро-2004). На домашньому континентальному форумі захисник став одним із тих, хто не зумів пробити Франческо Тольдо в серії післяматчевих пенальті. Після потужного удару центрбека м'яч зачепив поперечку та залишив межі поля.

Чемпіонат Європи-2004 став останнім для Стама у футболці "помаранчевих". Після вильоту у півфіналі від Португалії захисник оголосив про завершення виступів за збірну, зігравши за неї 67 матчів, у яких забив 3 голи.

Тренерська кар'єра голландця поки не надто насичена та успішна – був період в МЮ на посаді скаута, далі Зволле, молодіжка Аякса, Редінг та знову Зволле. Нещодавно Яп Стам офіційно очолив Фейєнорд, якому спробує повернути колишню міць та славу.

У травні цього року Стам повернувся на Олд Траффорд – легендарний голландець взяв участь у матчі ветеранів Манчестер Юнайтед та Баварії, приуроченому до 20-ї річниці знаменитого фіналу Ліги чемпіонів 1998/99. Легендарний гренадер, наче в найкращі часи, в одному з епізодів брутально "вирубав" кількох опонентів. Товариський статус матчу? Ні, не чув. У цьому весь Яп Стам – "Скеля з Кампена", про втрату якого шкодував сам сер Алекс Фергюсон. Він завжди каже те, що думає і робить так, як вважає за потрібне. Саме за це його досі люблять вболівальники у Манчестері, навіть попри нетривалий період виступів за "червоних дияволів".

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