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Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини

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Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини
Німеччина – Нідерланди – відео голів та огляд матчу

"Помаранчеві" змогли вибороти три очки у гостьовому матчі проти підопічних Йоахіма Льова. Дивіться відео голів та огляд протистояння Німеччина – Нідерланди.

9’ Серж Гнабрі
73’ Тоні Кроос
 
Френкі де Йонг 59’
Йонатан Та 66’
Доніелл Мален 79’
Джорджініо Вейналдум 90+1’
9’ Серж Гнабрі
59’ Френкі де Йонг
66’ Йонатан Та
73’ Тоні Кроос
79’ Доніелл Мален
90+1’ Джорджініо Вейналдум

Початок матчу видався для господарів більш ніж оптимістичним – Клостерман отримав передачу, вийшов практично віч-на-віч із Сілессеном і пробив точно у нього, а Гнабрі зіграв на добиванні – 1:0! Німці продовжили утримувати ініціативу, однак до перерви глядачі так і не побачили голів від обох команд.

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Натомість другий тайм перетворився на справжнє видовище – спочатку нідерландці вийшли вперед завдяки впевненим діям Френкі Де Йонга і автоголу Джонатана Та, а "бундестім" відповіла ударом з пенальті від Тоні Крооса.

Втім, успіх гравця Реала так і не став рятівним для господарів – джокер Мален та Вейналдум принесли вольову перемогу представникам "країни тюльпанів" – 4:2.

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1 тайм:

2 тайм:

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Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Німеччина Німеччина Нідерланди Нідерланди Відеоновини
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