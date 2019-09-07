Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини

"Помаранчеві" змогли вибороти три очки у гостьовому матчі проти підопічних Йоахіма Льова. Дивіться відео голів та огляд протистояння Німеччина – Нідерланди.

Початок матчу видався для господарів більш ніж оптимістичним – Клостерман отримав передачу, вийшов практично віч-на-віч із Сілессеном і пробив точно у нього, а Гнабрі зіграв на добиванні – 1:0! Німці продовжили утримувати ініціативу, однак до перерви глядачі так і не побачили голів від обох команд.

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Натомість другий тайм перетворився на справжнє видовище – спочатку нідерландці вийшли вперед завдяки впевненим діям Френкі Де Йонга і автоголу Джонатана Та, а "бундестім" відповіла ударом з пенальті від Тоні Крооса.

Втім, успіх гравця Реала так і не став рятівним для господарів – джокер Мален та Вейналдум принесли вольову перемогу представникам "країни тюльпанів" – 4:2.

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1 тайм:

2 тайм: