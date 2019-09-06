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Німеччина – Нідерланди: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

21:40 721 Читать на русском
Німеччина – Нідерланди: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Німеччина – Нідерланди: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

Збірна Німеччини в рамках 5-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 приймає збірну Нідерландів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

9’ Серж Гнабрі
 
9’ Серж Гнабрі

Матч відбору до чемпіонату Європи-2020 Німеччина – Нідерланди розпочався о 21:45 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводить "Футбол 24".

Льов оголосив заявку збірної Німеччини на матчі проти Нідерландів та Північної Ірландії – є дебютант

Стартові склади

Німеччина: Нойєр – Зюле, Та, Гінтер – Клостерман, Кімміх, Кроос, Шульц – Гнабрі, Вернер, Ройс

Запасні: Брандт, Вальдшмідт, Гюндоган, Джан, Лєно, Тер Штеген, Хаверц, Хальстенберг, Штарк, Хектор

Нідерланди: Сіллессен – Думфріс, Де Лігт, Ван Дейк, Блінд – Де Роон, Вейналдум, Ф. Де Йонг – Промес, Депай, Бабель

Запасні: Аке, Бергейс, Ван Анхолт, Велтман, Вермеєр, Вілена, Л. Де Йонг,Зут, Клюйверт, Мален, Проппер, Стротман

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Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Нідерланди Нідерланди Німеччина Німеччина
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